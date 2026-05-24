El requesón es un producto lácteo que destaca por su frescura y textura, únicas entre otros quesos. Pero además, se le reconoce por ser un alimento bajo en grasas, lo que lo hace ideal para las personas que buscan comer saludable.

Si quieres saber todas las ventajas de consumirlo, en Menú te las compartimos para que te animes a integrarlo en tus comidas.

¿Qué es el requesón?

De acuerdo con Larousse Cocina, el requesón se obtiene a partir de la leche y las bacterias de ácido láctico; cuando ambas entran en contacto, ocurre un proceso de fermentación, luego se cuajan y finalmente se transforman en el producto.

Su sabor es ligeramente salado y su textura muy cremosa. Y contiene cantidades considerables de nutrientes como:

Calcio

Fósforo

Selenio

Grupo de vitaminas B

Zinc

Proteínas

Bajos niveles de carbohidratos

Para que el requesón cuaje, se le deben añadir bacterias de ácido láctico, responsables de la buena digestión. Foto: Unsplash

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¿Qué tan saludable es comer requesón?

Mayor musculatura

El requesón es indispensable en las dietas de las personas que realizan actividades físicas, debido a que ayuda a aumentar la masa muscular.

Según un artículo de la Cleveland Clinic, su consumo estimula la producción de aminoácidos, responsables de generar proteínas que benefician el crecimiento muscular, reparan los tejidos y hasta favorecen el sistema inmunológico.

Huesos fuertes

Debido a que este queso proviene de la leche, aporta una cantidad importante de calcio y fósforo; ambos nutrientes previenen la osteoporosis y las fracturas.

Buena digestión

Las bacterias de ácido láctico que se le agregan a la leche para conseguir el requesón, benefician al sistema digestivo al actuar como probióticos.

Hay que recordar que los probióticos son bacterias importantes para el cuerpo. Al respecto, la UCLA Health informa que su principal función es reparan la microbiota intestinal, combatir el estreñimiento y aumentar las defensas.

Una manera de comer requesón es con pan tostado. Foto: Unsplash

Peso estable

Como lo mencionamos anteriormente, el requesón es bajo en carbohidratos y rico en proteínas, así que puede ser un aliado para mantener el peso estable.

De igual manera, es posible añadirlo a dietas para reducir el peso porque es un alimento de digestión rápida y brinda un efecto saciante.

Control de glucosa

La Cleveland Clinic señala que sus bajos niveles de carbohidratos previenen los picos de azúcar en sangre. Y por eso mismo, se recomienda optar por versiones artesanales o revisar la etiqueta si se va a comprar en el supermercado.

¿Cómo consumir requesón?

Primero debes tener en cuenta la lactosa; si eres intolerante, mejor evita consumirlo para no provocar malestares como la inflamación y dolor estomacal.

Si no tienes problemas con el consumo, estas son algunas ideas para disfrutar el requesón:

Pan tostado: unta el requesón sobre un pan tostado y añade un poco de miel o frutas.

Fruta: acompaña el requesón con fruta como fresa, moras o manzana.

Bowl de avena: esta preparación puede servirte para el desayuno o la cera, ya que es ligera.

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