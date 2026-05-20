Aunque muchas personas pasan por alto este paso en la cocina, remojar ciertos alimentos antes de cocinarlos puede hacer una gran diferencia hasta en el proceso de digestión.

Sin embargo, no todos requieren el mismo tiempo de remojo, ya que dejar algunos más de lo necesario podría afectar su consistencia y preparación.

Por lo anterior, te decimos cuáles deben permanecer en agua para que mejores tus platillos y evitar errores en la cocina.

Las legumbres son uno de los alimentos que se deben remojar, pero cada una tienen distintos tiempos. Foto: Freepik

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¿Por qué se deben remojar algunos alimentos?

La ingeniera agrícola alimentaria Mercè Vancells escribe en su blog que remojar alimentos como las legumbres antes de cocinarlas no sólo ayuda a reducir sus tiempos de cocción, sino que también mejora la digestión y favorece la absorción de nutrientes.

Aunque esta práctica suele relacionarse únicamente con frijoles, garbanzos o lentejas, la experta señala que otros alimentos como los cereales y frutos secos son semillas y, por lo tanto, deben dejarse en agua antes de su preparación.

Antiguamente era común remojarlos antes de consumirlos, pero con el paso del tiempo y los nuevos ritmos de vida, muchas personas de hacer este importante paso.

Sin embargo, es un proceso necesario en las semillas, puesto que contienen mecanismos de defensa que les permiten mantenerse “dormidas” hasta encontrar las condiciones adecuadas para germinar.

Entre esas defensas se encuentran sus capas externas resistentes y las sustancias internas conocidas como antinutrientes, compuestos naturales que dificultan la absorción de ciertos minerales y ralentizan la digestión.

Pero cuando las semillas entran en contacto con el agua, comienza un proceso similar al que ocurre en la naturaleza durante la germinación, lo que ayuda a reducir esas sustancias.

Según Mercè Vancells, algunos de los antinutrientes que disminuyen con el remojo son el ácido fítico, los taninos, los inhibidores enzimáticos y los oxalatos.

El ácido fítico, por ejemplo, puede interferir en la absorción de minerales como calcio, hierro, magnesio y zinc; por su parte, los taninos dificultan el aprovechamiento de minerales y suelen identificarse con el color oscuro que queda en el agua. Y los inhibidores enzimáticos ralentizan el proceso digestivo.

En el caso de los oxalatos, además de dificultar la absorción de minerales, se relacionan con la formación de cálculos renales para personas sensibles; así que la recomendación es desechar el agua utilizada para el remojo y no consumirla, porque ahí quedan atrapados.

Al remojar las semillas, todas estas sustancias se neutralizan parcialmente y permiten que las enzimas actúen de mejor manera durante la digestión.

Y es que, tal como lo indica la ingeniera, durante el remojo se activan procesos naturales que movilizan nutrientes y aceleran reacciones enzimáticas, lo que favorece el valor nutricional de los alimentos antes de comerlos.

Los alimentos que se dejan en remojo deben consumirse de inmediato, ya que podrían descomponerse si permanecen demasiado tiempo en el agua. Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo se deben remojar los alimentos antes de cocinarlos ?

Para remojar cualquiera de estos alimentos, la marca Legumbres Baena recomienda usar 3 tazas de agua por cada taza de legumbres, procurando que queden completamente cubiertas durante el proceso.

Alubias secas

En el caso de estas legumbres, la marca recomienda dejarlas en remojo durante 8 horas antes de cocinarlas. El proceso ayuda a suavizar los granos, y por lo tanto, reduce su tiempo de cocción.

Frijoles

Los frijoles deben estar en remojo entre 8 y 12 horas, tiempo en el que se ablanda el grano y se eliminan los antinutrientes que causan gases e inflamación.

Lentejas

Las lentejas requieren menos tiempo de remojo debido a su tamaño y a que su capa exterior es más delgada a comparación con otras legumbres.

Y por esa misma razón, absorben el agua más rápido y comienzan antes su proceso de ablandamiento. En general, se recomienda dejarlas entre 2 y 4 horas.

Garbanzos

Los garbanzos necesitan mayor tiempo de remojo antes de cocinarse, por lo que se recomienda dejarlos entre 8 y 12 horas. Además, deben cubrirse con suficiente agua porque durante el proceso aumentan su tamaño.

Aquí, este paso ayuda a que se hidraten correctamente, se ablanden, reduzcan su tiempo de cocción y sean fáciles de digerir.

Guisantes

Los guisantes secos requieren aproximadamente 8 horas de remojo, esto se debe a que tienen una estructura más pequeña y una cubierta menos dura, lo que permite que absorban agua rápidamente.

Con ese tiempo, disminuyen algunas sustancias naturales presentes y que pueden dificultar la absorción de nutrientes en el organismo.

Almendras

Pueden dejarse en remojo entre 2 y 12 horas; aunque mientras más tiempo permanezcan en agua, más fácil será retirarles la piel.

Las almendras deben remojarse para remover su piel con facilidad. Foto: Freepik

Después del remojo, todos estos alimentos deben enjuagarse para eliminar cualquier residuo o sustancia.

Finalmente, recuerda que no se debe utilizar el agua de remojo para la cocción, porque en ella permanecen parte de los antinutrientes y compuestos que se buscan reducir.

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