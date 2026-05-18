En México, el molcajete es uno de los utensilios más utilizados para preparar salsas, ya que el basalto con el que está elaborado aporta un sabor distinto a los alimentos, a diferencia de la licuadora que únicamente tritura los ingredientes.

Sin embargo, si compraste uno recientemente es importante curarlo antes de darle uso para evitar filtraciones del material y sabores desagradables en la comida. Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

¿Cómo se inventó el molcajete?

La marca de artículos mexicanos Flor de Piña explica que el molcajete es un mortero de piedra o barro cocido, empleado para moler ingredientes pequeños como semillas, frutos secos o ramas de plantas.

Aunque se desconoce su origen exacto, en nuestro país este utensilio existe desde la época prehispánica; y más atrás hay registros de su uso en el antiguo Egipto, alrededor de 1550 a. C.

La palabra molcajete proviene del náhuatl y se compone de dos términos: molli que significa salsa, y caxitl que significa recipiente o mortero. Sin embargo, esta pieza utilizada para triturar recibe distintos nombres como mano, tejolote, temachín, muchacho, pilón, temolote o toxolotl.

Dentro de México, el molcajete más común es el elaborado con basalto volcánico, conocido popularmente como piedra volcánica, y se caracteriza por sus tres pequeñas patas.

Su uso más frecuente es para la preparación de guacamole y salsas, especialmente aquellas hechas con chile, cilantro, jitomate o tomate, cebolla y ajo cocidos o tatemados.

Y es que su principal ventaja es que su superficie porosa facilita que los ingredientes se muelan, puesto que la fricción evita que los alimentos se resbalen al aplicar fuerza, como ocurriría en una superficie lisa.

El molcajete libera pequeñas cantidades de hierro y magnesio al moler los alimentos. Foto: Pexels

Leer también 10 alimentos que no deben comer las personas con hipertensión

¿Por qué se debe curar un molcajete nuevo?

El diccionario Larousse Cocina explica que, al estar hecho de piedra volcánica, un molcajete nuevo posee una superficie rugosa y porosa, lo que puede desprender pequeñas partículas de piedra o arenilla capaces de alterar el sabor y textura de los alimentos.

Así, el objetivo de “curarlo“ es alisar, desde el primer uso, la superficie donde se muelen los ingredientes para evitar que la comida se mezcle con pequeños fragmentos de piedra durante la preparación.

En algunas regiones de México también se elaboran molcajetes de barro y otros tipos de piedra que presentan características similares, por lo que también requieren ser curados.

El molcajete libera de manera única los aceites de los chiles y semillas gracias a su técnica de trituración. Foto: Pexels

¿Cómo curar un molcajete?

Antes de preparar tu salsa en un molcajete nuevo, debes curarlo y aquí te explicamos cómo hacerlo:

Ingredientes:

1 puño de arroz crudo

1 cucharada de sal

1 diente de ajo

Procedimientos:

Coloca dentro del molcajete un puño de arroz crudo y una cucharada de sal, ya sea gruesa o fina.

Con ayuda del tejolote comienza a moler suavemente, realizando movimientos circulares o de arriba hacia abajo; debes raspar toda la superficie interior.

Conforme avances, la mezcla comenzará a adquirir un tono grisáceo debido al polvo de piedra que se desprende del molcajete.

Tienes que mantener el movimiento durante al menos 5 minutos.

Después añade un diente de ajo para continuar el proceso, y sigue moliendo todos los ingredientes hasta completar aproximadamente 15 minutos.

Al terminar, tira el contenido que se desprenda y lava muy bien el molcajete con agua y jabón.

Enjuágalo para retirar cualquier residuo.

Una vez limpio el molcajete estará listo para martajar cualquier ingrediente.

Otra ventaja de curar un molcajete es que el proceso sólo debe realizarse una vez; además, se trata de un utensilio de gran durabilidad, por lo que no es necesario reemplazarlo constantemente, a menos de que llegue a romperse.

Leer también Prepara vampiros, bebida muy refrescante para este calor

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters