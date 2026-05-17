Las aguas frescas siguen siendo una de las bebidas favoritas para refrescarse durante los días de calor; sin embargo, opciones como los vampiros también se han convertido en una alternativa para quienes buscan sabores diferentes y un toque más intenso.

Si ya eres mayor de edad, este cóctel podría convertirse en una de tus bebidas favoritas, ya que combina el sabor dulce, picante y cítrico de las frutas con un toque de tequila que lo hace ideal para las personas que disfrutan de estas preparaciones.

¿Cuál es el origen del cóctel vampiro?

De acuerdo con el blog de cocina Bake Street, el cóctel vampiro tiene su origen en México, pues se dice que nació a orillas del lago de Chapala, específicamente en San Luis Soyatlán, un pueblo de Jalisco.

En este lugar un vendedor de frutas llamado Óscar Hernández creó una bebida preparada con distintos jugos de frutas, chile y tequila; el intenso color rojo de la mezcla dio origen a su característico nombre.

En un inicio, Hernández la preparaba únicamente para consumo personal; sin embargo, los clientes comenzaron a mostrar curiosidad por esta bebida.

Con el tiempo, el vendedor decidió ofrecerlo al público y comenzó a servirlo en bolsas de plástico con popote, una forma muy característica de consumir esta bebida.

Poco a poco, el cóctel vampiro comenzó a ganar popularidad entre los visitantes y habitantes de la región, hasta convertirse con el pasar de los años en una de las bebidas más reconocidas de México.

El cóctel vampiro debe su nombre a su color rojo característico de esta preparación. Foto: Pexels

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¿Cómo preparar el cóctel vampiro?

Si quieres preparar en casa este tradicional cóctel mexicano, aquí te compartimos los ingredientes y el procedimiento para lograr una bebida refrescante, llena de sabor y perfecta para disfrutar en días calurosos.

Ingredientes

50 mL (1 caballito) de tequila

80 mL de sangrita

La mitad de un limón

10 mL de jugo de limón

3 gotas de salsa sazonadora

3 gotas de salsa inglesa

3 gotas de salsa picante tipo Tabasco

Refresco de toronja

Sal

Chile en polvo

Procedimiento

Pasa una mitad de limón por la orilla de un vaso alto.

En un plato mezcla sal y chile en polvo.

Después, coloca el borde del vaso sobre la mezcla para escarchar la orilla.

Agrega hielo al vaso y vierte el jugo de limón, el tequila y la sangrita.

Completa la bebida con refresco de toronja.

Decora con una rodaja de limón.

El cóctel vampiro debe beberse con moderación por su contenido de alcohol. Foto: Pexels

¿Cómo hacer sangrita?

Si en el lugar donde te encuentras no logras conseguir este ingrediente, no te preocupes, ya que también puedes prepararla fácilmente en casa con algunos ingredientes básicos y en pocos minutos.

Ingredientes

48 mL de jugo de jitomate

24 mL de jugo de naranja

4 mL de jugo de limón

3 mL de salsa inglesa

1.5 mL de salsa picante

Sal al gusto

Procedimiento

Exprime la naranja y el limón hasta obtener la cantidad indicada de cada uno.

Coloca todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta obtener una preparación homogénea.

Ahora que ya conoces cómo preparar el cóctel vampiro, quizá sea el momento perfecto para darle una oportunidad porque su sabor fresco, cítrico y ligeramente picante lo convierte en una opción distinta a los cócteles tradicionales, ideal para disfrutar durante los días de calor.

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