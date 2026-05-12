Erróneamente se cree que las personas con diabetes no pueden comer ciertos alimentos, entre ellos, las frutas. No obstante, si consumo suma numerosos beneficios al organismo.

Si bien se recomienda eliminar algunas por sus grandes cantidades de azúcar natural, otras sí pueden consumirse de manera moderada para evitar picos de glucosa en sangre.

Hoy te presentamos 5 opciones.

¿Qué frutas no deben comer las personas con diabetes?

La nutrióloga Andreina de Almeida, en un artículo para el portal de divulgación científica Tua Saúde, señala que las frutas procesadas y productos derivados no son aptas para las personas con diabetes porque contienen grandes cantidades de azúcares añadidos y poca fibra.

Entre esas opciones se encuentran la ciruela, el melocotón, la piña y los duraznos en almíbar.

La especialista también menciona que productos como las mermeladas y los jugos industriales deben consumirse con cuidado. ¿A qué se debe? Aunque utilizan frutas, sus azúcares añadidos elevan los niveles de glucosa en sangre con mayor rapidez.

Y finalmente, los dátiles, higos, mangos, uvas y plátanos maduros pueden comerse, pero en porciones muy bajas porque se consideran fuentes naturales de azúcares.

Las frutas aportan vitaminas y fibra, por eso no deben eliminarse de los planes alimenticios. Foto: Freepik

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¿Qué frutas pueden las personas con diabetes?

Un artículo de la Federación Mexicana de Diabetes explica que las personas con diabetes sí pueden consumir frutas, aunque es importante cuidar las porciones.

De acuerdo con el Dr. José Rodríguez Uribe, estos alimentos se dividen en distintos grupos según su tamaño y eso ayuda a calcular las raciones adecuadas:

Frutas pequeñas

Para las ciruelas pasas y capulines (cereza mexicana o criolla), la cantidad recomendada varia entre 2 y 8 piezas por día.

Frutas medianas

Incluye opciones como la manzana, el kiwi, la mandarina, el durazno, la naranja y la pera, con 2 piezas como máximo por día.

Frutas grandes

La papaya, el melón, la piña y la sandía se pueden comer en porciones de 1 taza o de 150 a 200 gramos diariamente.

Frutas especiales

El Dr. José Rodríguez señala que hay un grupo especial de frutas conformado por alimentos como el plátano y el chicozapote, que por sus cantidades de sacarosa se recomienda comer 1 piza al día.

¿Por qué las personas con diabetes no deben eliminar las frutas de su alimentación?

Siguiendo con la información de la Federación Mexicana de Diabetes, las frutas son importantes para este grupo de personas por su aporte de fibra, que ayuda al buen funcionamiento intestinal y ralentiza los tiempos de absorción de azúcares en el organismo.

Sí pueden formar parte de su alimentación diaria, sólo con las porciones recomendadas por los expertos. Si tienes más dudas, acércate a un profesional en nutrición.

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