Las frutas son alimentos ricos y saludables que aportan numerosos nutrientes; sin embargo, si sufres de inflamación estomacal, algunas pueden ayudarte a reducir el malestar y hay otras que lo empeoran.

Si quieres saber cuáles son, sigue leyendo porque en Menú te compartimos los detalles.

Aunque muchos creen que las frutas son dulces, hay algunas con sabor más salado como el aguacate y jitomate. Foto: Unsplash

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¿Por qué se inflama el estómago?

La nutricionista y dietista Liliana Cabo, de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que la distensión abdominal es una de las molestias más frecuentes en hombres y mujeres; esta expansión se debe a la acumulación de gases, retención de líquidos o inflamación de los órganos abdominales, e incluso a la combinación de dichos factores.

Asimismo, la experta señala que ciertos hábitos pueden favorecer su aparición como comer en exceso o demasiado rápido, consumir bebidas gaseosas, hablar mientras se come, fumar o ingerir comestibles ricos en sodio.

También pueden ser la causa factores como el estrés, los cambios hormonales o la actividad física, ya que suelen alterar la digestión.

Por lo anterior, la nutricionista advierte que es importante acudir a un médico si la inflamación es constante o si va acompañada de síntomas como dolor intenso, pérdida de peso inexplicada y sangrado rectal.

En tanto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases detalla que ciertos carbohidratos presentes en frutas como la manzana, el melocotón o la pera pueden producir gases, ya que no se digieren completamente y son fermentados por las bacterias del intestino. Así que es preferible moderar su consumo.

La papaya es una fruta tropical que puede integrarse al desayuno. Foto: Freepik

7 frutas que pueden ayudar a reducir la inflamación

De acuerdo con un artículo de The George Washington University Hospital, estas son las frutas que pueden ayudar a disminuir la inflamación y mejorar la digestión:

Bayas

Las fresas, arándanos, frambuesas, moras y otros tipos de bayas contienen fibra, antioxidantes y fitoquímicos fuertes (como las antocianinas) que ayudan a reducir la distención abdominal.

Aguacate

El aguacate aporta potasio, magnesio y fibra, además de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, vitamina E y carotenoides, compuestos que contribuyen a reducir la inflamación.

Plátano

La nutrióloga Karla Leal señala en un artículo para la revista médica Tua Saúde que el plátano es rico en fibra, lo que ayuda a regular el intestino y aliviar el estreñimiento, especialmente cuando está maduro.

De igual manera, contiene leucocianidina, un flavonoide que protege la mucosa digestiva y ayuda a neutralizar la acidez estomacal.

Coco

El coco es rico en selenio, ácido gálico, ácido cafeico y cumarínico, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a proteger el organismo de otras enfermedades bacterianas.

Uva

De acuerdo con la nutricionista Karla Leal, la uva contiene resveratrol, compuesto bioactivo con acción antioxidante y antiinflamatoria que permite combatir los radicales libres, mejora la circulación sanguínea y disminuye la inflamación.

Papaya

La papaya contiene fibra, enzimas digestivas, flavonoides, carotenoides, vitamina C y pectinas, todos esos nutrientes favorecen la digestión, protegen las células y actúan como antiinflamatorios.

Naranja

Finalmente, la naranja es rica en betacaroteno, vitaminas A, B y C, así como ácido fólico, nutrientes que actúan como antioxidantes y ayudan a combatir los radicales libres, estimulan la producción de glóbulos blancos y fortalecen el sistema inmunitario.

La naranja reduce la inflamación y también aumenta las defensas del cuerpo. Foto: Freepik

Con estas opciones puedes elegir la o las frutas que más te gusten para que reduzcas esa inflamación incómoda y, por lo tanto, sientas más ligero o ligero.

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