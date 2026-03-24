Durante los días de calor y descanso que caracterizan a la Semana Santa, buscar opciones de hidratación natural es fundamental.

Por ello, hoy en Menú te compartimos cómo elaborar una clásica agua de pepino, una alternativa ligera y nutritiva.

Beneficios del pepino para la salud

El pepino es mucho más que un acompañamiento en las ensaladas; es una hortaliza con un perfil nutricional destacado. De acuerdo con información de la American Heart Association, los pepinos tienen un contenido de agua cercano al 95%, lo que los convierte en aliados ideales para mantener la hidratación corporal.

Además de su capacidad hidratante, el sitio especializado Healthline señala que este vegetal es bajo en calorías pero rico en nutrientes importantes. Entre sus componentes se encuentran la vitamina C, vitamina K, magnesio y potasio. Según la misma fuente, para maximizar su contenido de fibra y antioxidantes, se recomienda consumirlos con cáscara, ya que pelarlos reduce la cantidad de nutrientes presentes en la hortaliza.

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Receta paso a paso: Agua de pepino casera

Preparar esta bebida, conocida tradicionalmente como agua fresca, es un proceso sencillo que resalta el sabor natural del ingrediente. Según el portal Caroline’s Cooking, la clave está en el equilibrio entre el pepino, el toque cítrico y el endulzante.

Ingredientes

Basado en las recomendaciones de Fueled Naturally y Caroline’s Cooking, requerirás lo siguiente:

2 pepinos grandes (puedes usar variedades como el persa o el inglés).

4 a 6 tazas de agua fresca.

El jugo de 2 o 3 limones verdes.

Endulzante al gusto (azúcar, miel o jarabe de agave).

Hielo al gusto.

Rodajas de pepino adicionales para decorar.

Foto: Unsplash.

Preparación

Lavar y cortar: Comienza lavando muy bien los pepinos. De acuerdo con Fueled Naturally, puedes optar por pelarlos parcialmente para obtener un color verde más vibrante o dejarlos con piel para aprovechar la fibra. Corta los pepinos en trozos medianos. Licuar: Coloca los trozos de pepino en la licuadora junto con dos tazas de agua. Procesa hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Colar (opcional): Según el portal Caroline’s Cooking, si prefieres una textura más ligera y sin pulpa, puedes pasar la mezcla por un colador de malla fina hacia una jarra. Integrar: Añade el resto del agua, el jugo de limón y el endulzante de tu preferencia. Revuelve bien hasta que el azúcar se disuelva por completo. Servir: Añade abundante hielo a la jarra o directamente en los vasos. Decora con rodajas de pepino frescas.

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¿Por qué elegir agua de pepino en días calurosos?

Optar por aguas frescas naturales permite controlar la cantidad de azúcar añadida, a diferencia de las bebidas industriales. Según Healthline, los pepinos contienen antioxidantes como flavonoides y taninos, los cuales ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo.

Esta bebida no solo es útil para refrescarse durante las reuniones de Semana Santa, sino que también es una forma práctica de incluir micronutrientes en la rutina diaria de manera sencilla y económica.

¿Te gustaría que redactara una guía sobre cómo elegir los mejores pepinos en el mercado para que tu agua fresca tenga el mejor sabor?

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