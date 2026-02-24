En la escena taquera de la CDMX, pocas aperturas logran mantener la esencia callejera mientras evolucionan a una experiencia más completa. Eso es justo lo que está pasando con Los Caramelos, el proyecto que nació como puesto discreto y hoy suma una nueva sede en la Condesa con alma de bar.

Si lo tuyo son los tacos de carne jugosa, tortillas de harina y consomé para repetir sin culpa, esta taquería es un must en CDMX y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber a respecto.

¿Qué hace especiales a los tacos de Los Caramelos en CDMX?

El corazón del proyecto es claro: tacos de diezmillo de res estilo Sonora, cocinados lentamente en su propio jugo hasta lograr una textura melosa, profunda y reconfortante. Ese punto exacto entre jugosidad y caramelización es lo que les da nombre.

Detrás de la receta está el chef Bernardo Bukantz, quien apostó por un menú enfocado, sin distracciones y sin pretensiones. Aquí no hay una carta interminable sino una especialidad concentrada.

Los tacos se sirven en pequeñas tortillas de harina y se acompañan con frijoles bayos con tocino, cebollitas con “veneno” y un consomé ilimitado que se vuelve parte fundamental de la experiencia. Es cocina honesta, directa y con ese guiño norteño que reconforta desde el primer bocado.

¿Por qué visitar la nueva sucursal de Los Caramelos en Condesa?

La expansión a Av. Michoacán 93, en la Condesa, no solo suma mesas: transforma el concepto. La nueva sede mantiene la esencia del puestito original, pero la eleva con una propuesta que combina tacos y bar bajo el mismo techo.

Detrás de su fachada de taquería se esconde un bar secreto con una decoración tan contemporánea como atemporal y acentos mexicanos. Cocteles, rocola y un ambiente ideal para el precopeo o para alargar la sobremesa convierten la visita en algo más que una simple parada por tacos.

Es ese equilibrio entre antojo callejero y plan nocturno lo que está marcando la diferencia. Puedes ir por un par de caramelos rápidos al mediodía o quedarte entre tragos y música hasta entrada la noche.

¿Qué pedir en Los Caramelos?

Si ya te animaste a visitar su nueva sucursal, nosotros te recomendamos ampliamente probar el taco de chicharrón con queso y su torta embarazada, ¡es un taco dentro de un bolillo!

Claro que, si no quieres carne, siempre puedes optar por un taco de birria de hongos con o sin queso. El sabor no le pide nada a una birria de carne y son perfectos para darle un poco de variedad a los tacos de siempre.

En lo que respecta al postre, en Los Caramelos para nada te van a quedar a deber; su quesadilla de ate de guayaba con queso destaca por el contraste de lo dulce con lo salado, y es justo lo que necesitas para cerrar con broche de oro.

Y para que te termines de convencer, su carta de bebidas, aunque concisa, es más que suficiente para animar cualquier velada. Encontrarás cocteles clásicos como el negroni o el aperol spritz, pero la joya de la corona sin duda son sus mezcalitas, margaritas, y cubitas.

¿La mejor parte? Todos los días tienen 2x1 en margaritas, mezcalitas, y cubitas. Te recomendamos preguntar por los sabores disponibles y combinar como quieras.

Además, ahora también están disponibles para pedir a domicilio a través de Uber Eats.

Los Caramelos Condesa

Dirección: Av Michoacán 93, Colonia Condesa

Horarios: Lunes a Jueves de 12:00 a 22:00 hrs. Viernes de 12:00 a 24:00 hrs. Sábado y Domingo a partir de las 10:00 hrs.

¿Qué esperas para probarlos?

