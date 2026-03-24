El ajonjolí es una semilla que proviene de la planta Sesamum indicum, cultivada desde hace miles de años en las regiones de África. Se estima que su consumo comenzó alrededor del año 3,500 a.C., lo que la convierte en uno de los alimentos más antiguos incorporados en la alimentación.

Existen diversas variedades que cambian en color y tamaño según la región donde se cultiven. Pueden encontrarse semillas blancas, negras, amarillas, grises o cafés, cada una con ligeras variaciones en el sabor. Esta diversidad permite que se adapten fácilmente a recetas dulces y saladas, convirtiéndolas en un ingrediente muy usado dentro de la cocina.

Leer también Los Caramelos: la taquería con un bar oculto en CDMX

La semilla de ajonjolí es una fuente importante de nutrientes. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de comer ajonjolí?

El ajonjolí, además de ser una semilla que aporta sabor y textura a las preparaciones, también tiene varios beneficios para la salud.

La nutricionista Karla Leal, en una publicación en el portal de divulgación científica y de salud Tua Saúde, explica que el ajonjolí es una fuente importante de proteínas, ácidos grasos insaturados, calcio, magnesio, vitamina E y fibra; nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo

En el mismo artículo, la nutricionista Leal enlista varios beneficios de esta semilla, los cuales son:

Reducción del colesterol: su contenido de fibra soluble puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol "malo" (LDL) y triglicéridos en sangre.

Apoyo en el control de la presión arterial: gracias a sus grasas poliinsaturadas y antioxidantes, contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos.

Mejora del tránsito intestinal: la fibra favorece el movimiento intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Control de glucosa: su combinación de fibra y proteína puede ralentizar la digestión y evitar picos elevados de glucosa.

Alivio de síntomas de la menopausia: los fitoestrógenos pueden apoyar el equilibrio hormonal en esta etapa.

Hay que consumir la semilla de ajonjolí con moderación. Foto: Unsplash

¿Cómo puedo integrar el ajonjolí a mis comidas?

La revista El Poder del Consumidor sugiere incorporar la semilla de ajonjolí en una variedad de alimentos, según el tipo de platillo que se desee preparar. Por ejemplo, puede añadirse a panes, galletas y otros productos dulces.

También se puede utilizar en la preparación de jugos, licuados, yogur, salsas, sopas, ensaladas y moles —como el poblano o el oaxaqueño—, los encacahuatados y los pipianes.

Otro uso no muy conocido del ajonjolí es que se puede usar como un empanizador, ya que se pega a cualquier proteína, como el pollo o el pescado. También puede integrarse a los aderezos, salsas y ensaladas.

Esta semilla también tiene su parte estética, pues es un ingrediente perfecto para la decoración de platillos, entre ellos los panes como las teleras, o en platillos como las enfrijoladas, el mole, etcétera.

Y tú, ¿estás seguro de que solo quieres poner ajonjolí a tu mole? Anímate a usar esta semilla en más platillos; además de aportar un sabor increíble, tiene grandes beneficios para la salud.

Leer también Cómo hacer masa para hotcakes desde cero en casa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters