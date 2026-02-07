Los tacos son uno de los platillos más comunes al momento de almorzar o comer en casa. Sin embargo, muchas de sus recetas presentan listas largas de ingredientes y procesos complicados que pueden desanimarte a prepararlos.

Pero no te preocupes porque hoy en Menú te contamos cómo hacerlos al estilo del popular creador de contenido Chef en Proceso.

Con ingredientes básicos es posible preparar unos tacos llenos de sabor. Fotos: Freepik / Instagram @chefenproceso

¿Qué son los tacos de nada?

En México, los tacos son uno de los platillos más populares. El diccionario gastronómico Larousse Cocina los describe como un antojito clásico que se caracteriza por el uso de tortillas de maíz o harina, y rellenas de distintos guisados.

Desde los tradicionales tacos al pastor, de carnitas, flautas o sudados, prepararlos en casa puede convertirse en un reto si no se cuenta con el tiempo, los ingredientes o la experiencia suficiente. Pero al buscar recetas prácticas este reto desaparece.

Entre esas recetas aparecen los tacos de nada, una versión sencilla y rendidora que se elabora con ingredientes de la canasta básica. Y es que, originarios de Sonora, se han popularizado en diferentes regiones gracias a su versatilidad y bajo costo.

Pueden servirse al natural o fritos, acompañados de salsa, limón o crema. En definitiva, son ideales para cocinar una comida rápida sin complicaciones y sobre todo con recetas como la de Chef en Proceso.

Estos tacos dorados, crujientes y caseros son una opción para disfrutar en la comida del día. Foto: Freepik

¿Cómo hacer tacos de nada con la receta de Chef en Proceso?

Ingredientes:

Para los tacos

1 papa grande

200 g de queso panela rallado

12 a 15 tortillas de maíz

Manteca de puerco o aceite para freír

Repollo picado

Crema

Agua

Sal

Para la salsa

2 jitomates

1 tomate verde

1 diente de ajo

1 chile jalapeño

4 chiles de árbol

Cilantro

Procedimientos:

Para preparar los tacos

Coloca la papa (sin pelar) en una olla con suficiente agua y cocina a fuego medio durante 40 a 50 minutos, o hasta que esté suave.

Comprueba la cocción de la papa clavando un tenedor; si entra con facilidad, ha quedado lista.

Retira la cáscara y machaca la papa hasta obtener un puré suave y sin grumos.

Incorpora el queso panela rallado y sal al gusto. Mezcla hasta integrar.

Coloca una cucharada del puré sobre cada tortilla, extiéndela ligeramente y dóblala para formar el taco, presionando las orillas para sellar.

Calienta la manteca en una sartén a fuego medio-alto hasta que esté caliente.

Fríe los tacos poco a poco, volteándolos para que se doren de ambos lados. Retira y escurre sobre papel absorbente.

Para la salsa

Hierve agua y añade los jitomates, el tomate verde, el ajo y los chiles. Cocina de 8 a 10 minutos hasta que queden suaves.

Licúa con un poco de agua y agrega el cilantro; debes obtener una salsa homogénea.

Vierte la salsa en una sartén con un poco de manteca o aceite caliente y sofríe durante 3 a 5 minutos para intensificar el sabor. Ajusta el nivel de sal.

Para servir

Coloca los tacos en un plato.

Baña los tacos con la salsa caliente.

Añade repollo, crema, cilantro y, si lo deseas, un poco más de queso. Disfruta.

Sencillos, económicos y rendidores, los tacos de Chef en Proceso demuestran que con ingredientes básicos es posible preparar una comida completa y llena de sabor.

