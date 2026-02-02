El sur de la CDMX es uno de esos lugares en los que la tradición converge con la modernidad. Sus calles parecen estar flanqueadas por diferentes sabores y aromas.

A tan solo unos pasos de la fuente de Los Coyotes, se encuentra uno de los festivales gastronómicos más deliciosos de la temporada: el Festival de Moles. Hoy en Menú, te contamos todo lo que tienes que saber al respecto por que no te lo puedes perder.

¿Cuándo y dónde será el Festival de Moles al sur de la CDMX?

El Festival de Moles de Los Danzantes en Coyoacán es un evento intermitente que, de acuerdo con el chef ejecutivo Sergio Camacho, “se está intentando retomar para que ocurra cada año”.

Este año, el Festival de Moles se extiende del 26 de enero hasta el 15 de febrero, o sea que aún tienes tiempo de sobra para ir y disfrutar de este, incluso de hacerlo parte de tu plan romántico para San Valentín.

El Festival de Moles de Los Danzantes en el centro de Coyoacán se caracteriza por fungir, en palabras del chef, como un puente entre los sabores del México Antiguo y el México actual. Sus moles son producto del amor y la dedicación a la tierra y la tradición. Así como se rescatan recetas, también se innova en otras.

¿Qué habrá en el Festival de Moles de Los Danzantes en Coyoacán?

Los moles que degustarás en el festival son tan variados como vistosos, aquí te dejamos algunos detalles de nuestra experiencia.

Mole amarillo con hongos

El primer consiste en un mole amarillo servido con una selección de hongos, seleccionados en colaboración con el Consejo Regulador de Hongos. Incluye hongos como el trompeta, shimeji, setas grises, melena de león, y se sirve con tomates cherry con una base de pimiento.

El mole en sí destaca por su vivaz color y una acidez que se balancea de manera increíble con lo dulce del pimiento y las setas.

Mole costeño y cerdo

Para el segundo tiempo, el mole te transporta a las costas de Guerrero y algunas regiones de Oaxaca. El chile costeño le da esa pungencia ideal para que sea disfrutado por los amantes del picante. Incluso si no sueles comer picante, no resulta insoportable, el complemento de verduras en escabeche y la panceta de cerdo curada crea un balance de sabores que mitiga el picante.

Además, las verduras de este platillo son cultivadas en las chinampas de Xochimilco, por lo que el amor a la tierra se disfruta en cada bocado.

Mole verde chinampero y vegetales

Retomando los sabores de las chinampas, este es un mole hecho a base de hortalizas, pepita de calabaza, y tomate. Se sirve con hongos salteados, ayocotes tiernos, y coliflor envueltos en una hoja de lechuga, y chilacayote.

En palabras del chef Camacho, “es una excelente opción para degustar un mole vegano sin alejarse mucho de los sabores tradicionales que caracterizan al platillo”. ¡Este fue uno de nuestros favoritos!

Mole de flores y pato

Para terminar con la selección salada, la propuesta es un mole infusionado con lavanda, manzanilla, flor de jamaica y hojas aromáticas, además de chiles secos y especias. Se sirve acompañado de una pierna de pato confitada, endivias, betabel, y tomatillos.

Es el momento perfecto para perder la etiqueta y mancharte los dedos. Los vegetales nos encantaron y el pato se distinguía por su textura suave y jugosa.

Brownie y mole de chocolate

El ocaso del festival no podía ser otro sino el postre; se trató de un brownie de cacao profundo con mole especiado de la casa, servido sobre una cama de salsa suave de chocolate y licor de chile ancho.

No había mejor manera de dar fin a la experiencia. Este postre destaca el dulzor del mole tradicional en cada bocado y se complementa a la perfección con las notas ligeramente amargas del brownie. Sin duda "un giro diferente, pero que respeta la tradición", como menciona el Chef.

Te recomendamos ampliamente llegar caminando para disfrutar de las bonitas calles de Coyoacán, pero también para abrir el apetito pues es un menú amplio con porciones ligeramente sustanciosas. ¡No te lo pierdas!

Dirección: Parque Centenario 12, Coyoacán Centro, Coyoacán, Ciudad de México.

