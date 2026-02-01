Refrescante y tropical, la piña es una de las frutas favoritas para disfrutar como postre o bebida. Sin embargo, muchas veces no se aprovecha por completo, ya que comúnmente solo se utiliza la pulpa en distintas recetas y se desecha el resto.

Por ello, en Menú te contamos cómo aprovechar la cáscara de la piña y sus beneficios para preparar un agua fresca, ligera y perfecta para acompañar todo tipo de platillos durante la comida.

La cáscara de piña se hierve para extraer su sabor y nutrientes antes de licuarla. Foto: Freepik

¿Para qué sirve la cáscara de la piña?

Originaria de América tropical, la piña es una fruta con una larga historia de uso en la región. De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, diversos estudios farmacológicos han confirmado algunas de sus propiedades, como la estimulación de la secreción gástrica, así como efectos antiinflamatorios y antihelmínticos, valorados desde hace generaciones en la medicina tradicional.

Por ejemplo, en Oaxaca se emplea como remedio casero para padecimientos renales y como apoyo en el control de la diabetes; para ello, se muele la piña junto con sábila y se prepara una infusión que se bebe en ayunas. Más allá de estos usos terapéuticos, su amplia disponibilidad en el país la ha convertido en protagonista de postres, platillos y bebidas refrescantes.

Gracias a su contenido de vitamina C, el agua de cáscara de piña ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Foto: Freepik

En el caso del agua de cáscara de piña, el portal Tua Saúde señala que es una excelente forma de aprovechar la fruta casi en su totalidad y obtener nutrientes como vitamina C, calcio, potasio y zinc. Además de su sabor ligero y refrescante, esta bebida puede aportar distintos beneficios:

Contiene bromelina, una enzima que favorece la digestión al facilitar la descomposición de las proteínas.

Es rica en vitamina C, que estimula la producción de colágeno, ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de la piel y fortalece articulaciones, uñas y cabello.

Posee propiedades diuréticas que contribuyen a eliminar líquidos retenidos y apoyar la depuración natural del organismo.

Refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones bacterianas y virales.

Al ser baja en calorías, el agua de cáscara de piña puede integrarse fácilmente a una dieta equilibrada como una alternativa hidratante y llena de sabor. Además, puede combinarse con ingredientes como jengibre, limón, hierbabuena o pepino para crear versiones como jugos verdes, bebidas digestivas o mezclas antigripales.

La bromelina de la cáscara de piña favorece la digestión y facilita la descomposición de proteínas. Foto: Freepik

Ingredientes del agua de cáscara de piña

3 tazas de agua

Cáscara de 1 piña bien lavada (o la piña con cáscara picada en trozos)

Miel al gusto

Hielo

Procedimiento

Calienta el agua en una olla hasta que hierva.

Añade la cáscara de piña y cocinar a fuego medio durante 10 minutos para extraer su sabor.

Retira del fuego, cuela y deja reposar unos minutos.

Licua la infusión junto con la miel hasta obtener una mezcla homogénea.

Sirve en una jarra con hielos y disfruta bien fría.

El consumo de agua de piña puede integrarse a una dieta ligera por su bajo aporte calórico. Foto: Freepik

Para una versión más cremosa, se puede incorporar un chorrito de leche evaporada y una pizca de canela en polvo. Así, con ingredientes sencillos y aprovechando al máximo la fruta, esta agua de cáscara de piña se convierte en una alternativa refrescante, nutritiva y llena de sabor para acompañar cualquier comida del día.

