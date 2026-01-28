Crujiente por fuera, delicado por dentro y resultado de una de las técnicas más exigentes de la panadería artesanal. La elaboración de este bizcocho debe llevarse a cabo con mucha paciencia, pues, dependiendo del clima y la humedad, lograr con precisión un laminado perfecto puede llegar a tomar hasta 48 horas.

Es por ello que cada 30 de enero se celebra a esta obra de arte hecha pan, y hoy en Menú te contamos dónde celebrarlo en CDMX.

Croque Voyage

Este Día del Croissant, tienen dos propuestas celebrar. La primera es su versión de la “cajita feliz”, un combo que, por tan solo $190.00 MXN, incluye un trío de mini croissants (uno natural, uno de almendras y uno de frutos rojos), café de tu elección (12 oz.), y un pin coleccionable. Claro que, si los coleccionables no son lo tuyo, puedes adquirir la versión sin pin por $130.00 MXN.

El evento más esperado, sin embargo, es su taller de croissants. ¡Así es! Tendrás la oportunidad de vivir todo el proceso de elaboración de este delicioso bizcocho. Se ofrecerán talleres prácticos en tres horarios (11:00, 14:00 y 17:00 h) por $350 pesos. Y no se trata solo de un taller teórico, sino una experiencia de primera mano.

Al término del taller, te llevarás a casa la receta, tips invaluables de fermentación para lograr un laminado perfecto, y todos los croissants que logres hornear. ¡No te lo pierdas!

Dónde: Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas Coyoacán

Cuándo: 30 de enero a las 11:00, 14:00, y 17:00 hrs

Precio: $350 por persona

IG: @croque_v

Rulce

Con motivo del Día del Croissant, prepararon una caja especial para ese Petit Rituel de compartir. Le Croissant Box viene con 8 mini croissants recién horneados, acompañados de chocolate y praliné de avellanas para chopear. Elaborados con técnica de laminado cuidada capa por capa, fermentaciones precisas y mantequilla de alta calidad, estos mini croissants conservan todo el carácter de uno tradicional.

La Caja de Mini Croissants estará disponible por $150 por tiempo limitado en la panadería y bajo pedido para celebrar el Día del Croissant. Además de esta edición especial podrás encontrar los clásicos de la casa: el croissant natural, el croissant relleno de dulce de leche y su especialidad, “El Peligroso”, cubierto de chocolate y relleno de crema de avellana.

Pero el festejo no termina ahí. Este viernes 30, Rulce sumará un gesto especial para celebrar a esta pieza amada por todos: las primeras 30 personas que pidan una bebida recibirán de regalo un mini croissant.

Dónde: Coahuila 13, Roma Norte., Cuauhtémoc

Cuándo: 30 de enero de 8:00 a 21:00 hrs

Precio: $180

IG: @rulce_panaderia

