La tripa es un elemento estrella en las recetas mexicanas y bien preparada puede convertirse en tu comida favorita, sobre todo si la consumes en tacos. Pero en su preparación hay un paso del que poco se habla, pero hace la diferencia en su sabor: marinarla.

Si quieres saber en qué consiste este proceso y con qué ingrediente se hace, en Menú te damos los detalles.

Popularmente, la tripa de res se consume en tacos. Foto: Unsplash

¿Qué es la tripa?

La tripa es el intestino vaciado de un animal, pero que al integrarla a las recetas se limpia y se raspa. Tiene un sabor intenso debido a su carga de hierro y zinc; mientras que su textura es ligeramente grasosa.

En México, es habitual que se consuman tripas de res o de cerdo, mismas que se hierven para mantener su suavidad; pero hay regiones en que se fríen para dejarlas crujientes, esto de acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina.

Se trata de un ingrediente no solo forma parte de platillos tradicionales, sino que tiene un lugar especial en la comida callejera mexicana, especialmente en las taquerías.

¿Con qué ingredientes marinar la tripa?

Comúnmente, los tacos de tripa se acompañan con tortilla de maíz blanco, cebolla, cilantro, salsa y limón. Sin embargo, antes de llegar a la mesa se debe marinar el intestino para darle un sabor agradable al paladar.

El proceso de marinar consiste en sumergir la carne en una mezcla de especias y jugos por varias horas, con el objetivo de realizar sus sabores, mantener la jugosidad y suavidad.

Es un paso muy sencillo, pero no por eso debe dejarse fuera de la receta. Además, se realiza dependiendo de la manera en que se piensa consumir la tripa:

Tripa asada

Haz una mezcla de ajo picado, jugo de limón, laurel, aceite de oliva y sal para marinar.

Después de limpiar la tripa, cuécela y ponla a reposar en la mezcla durante 40 minutos.

Escurre el exceso y el paso final es asarla.

El ajo aporta aroma y profundidad, mientras que el limón ayuda a suavizar la tripa y reducir el olor a hierro; además, esta mezcla agrega acidez para contrarrestar la grasa del alimento.

Tripa freída o dorada

Realiza una mezcla de chile guajillo, chile de árbol, ajo, cebolla, pimienta, comino y orégano.

Luego, cuece la tripa y ponla a marinar en esta mezcla durante 40 minutos.

Deja que hierva en la mezcla y está lista para dorarla o freírla.

Si prefieres un sabor más cítrico y ligeramente dulce, entonces:

Mezcla un trozo de piña, un diente de ajo, cebolla blanca, pimienta y sal.

Lava y cocina la tripa.

Pica la tripa en trozos y sumérgela en la mezcla por 30 minutos.

Espera, fríe la tripa y disfrútala en tus tacos.

La tripa puede mejorar su sabor con elementos como el jugo de limón. Foto: Wikimedia Commons

Marinar las tripas antes de cocinarlas es un paso sencillo que tiene un impacto enorme en el sabor final de los tacos. ¿Te animas a probar estos tips de cocina?

