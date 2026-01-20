¿Sabías que, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México existen más de 3 mil variaciones de tamales? Cada receta de tamal se distingue de entre las otras por distintos elementos regionales y/o culturales.

Hoy en Menú, te compartimos una de las recetas de tamales más representativas de la cocina michoacana: las corundas. ¡Toma nota!

¿Qué son las corundas michoacanas?

No hay reglas estrictas cuando se habla de tamales, y las corundas no son la excepción. La chef Cynthia Martínez explica que, fuera de Michoacán, suele conocerse la versión triangular servida con salsa roja con rajas, carne de puerco, crema y queso; sin embargo, dentro de las comunidades indígenas la preparación es mucho más diversa.

La forma y los ingredientes varían según la tradición de cada comunidad. Puede ser plana, de cinco a siete picos y rellenarse con verduras, carne, pescado o frijol. En la meseta purépecha, incluso, no se consumen como tamal, sino como sustituto de las tortillas, para acompañar al churipo.

La envoltura también cambia. En la ciudad se usan hojas de carrizo, mientras que en las comunidades se prefieren de milpa. El reto está en la forma: en la zona lacustre suele tener cinco picos, mientras que en la meseta llegan hasta siete.

Foto: Imagen creada con AI.

Martínez señala que son pocas las cocineras que dominan las versiones más complejas, por lo que esta técnica es motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una tradición que poco a poco se va perdiendo.

Dónde comer: La Conspiración de 1809

Dirección: Allende 209, colonia centro, Morelia, Mich.

¿Cómo se hacen las corundas michoacanas?

Aquí te dejamos la receta de la Chef Cynthia Martínez para que hagas corundas michoacanas en casa este Día de la Candelaria.

Ingredientes

Masa de maíz nixtamalizado (300 gr)

Queso asadero o adobera (225 gr)

Zanahoria (brunoise) (50 gr)

Calabacín (brunoise) (50gr)

Acelga (chiffonade) (10 gr)

Hoja de carrizo

Agua

Preparación

Limpiar con paño húmedo las hojas de carrizo por ambos lados, una por una.

Rallar el queso.

Comenzar a amasar el queso asadero y la masa hasta integrarlos. Agregar agua si es necesario.

Agregar la zanahoria, calabaza y acelga a la mezcla anterior hasta incorporar. Sazonar con un poco de sal.

Formar bolitas de masa de 40 gramos cada una para comenzar a envolver.

Con las hojas de carrizo formar un cono, agregar la porción de masa y comenzar a envolver en el sentido de la hoja.

Cocinar en vaporera durante 45 minutos aproximadamente.

Foto: Flickr.

