Hermosillo, Son. - La investigación por la desaparición de la ciudadana estadounidense Nancy Guthrie, de 84 años, continúa activa en Estados Unidos, mientras que la Fiscalía de Sonora asegura que no existen elementos que permitan vincular el caso al estado.

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Sheriff del Condado Pima, en Arizona, informó que tiene conocimiento de reportes relacionados con una denuncia anónima entregada a un grupo de búsqueda en México, la cual estaría vinculada con la investigación de Guthrie.

“Tenemos conocimiento de informes sobre una denuncia anónima relacionada con la investigación de Nancy Guthrie, la cual fue entregada a un grupo en México. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no se han comunicado con nosotros”, señala el mensaje firmado por el sheriff Chris Nanos.

La dependencia estadounidense agregó que el caso permanece abierto y bajo investigación.

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“Esta investigación continúa activa y seguiremos investigando cualquier información fidedigna”, indicó el funcionario.

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La declaración surge luego de que Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, líder del colectivo Buscando Corazones de Nogales, dijo que la organización recibió el reporte anónimo con respecto a Guthrie.

Se les habría informado que el cuerpo de la señora estaría sepultado próximo a un arroyo por el sector Mariposa, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

FGJE descarta presencia de Nancy Guthrie en Sonora

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que no existen indicios, datos ni elementos objetivos que permitan presumir que Nancy Guthrie haya ingresado, permanecido o transitado por territorio sonorense.

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La dependencia señaló que tampoco ha recibido comunicación oficial de autoridades estadounidenses que sugiera una posible presencia de la mujer en Sonora, particularmente en Nogales.

La Oficina del Sheriff del Condado Pima en Arizona recibió reportes sobre una denuncia anónima relacionada con la investigación de Guthrie en México. | Foto: Especial.

“La información difundida por representantes de colectivos de búsqueda carece, hasta este momento, de respaldo con datos verificables”, precisó la Fiscalía, al señalar que las investigaciones realizadas por sus áreas especializadas no han permitido confirmar ninguna línea de investigación relacionada con el caso.

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La FGJE recordó además que desde marzo pasado otro colectivo realizó afirmaciones similares sobre una posible ubicación de la mujer en Sonora, sin que dichas versiones pudieran corroborarse con evidencia o información oficial proveniente de Estados Unidos.

Sigue la búsqueda

El caso cobró notoriedad internacional luego de que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora anunciara su apoyo en la difusión de la ficha de búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la conductora del programa estadounidense Today, Savannah Guthrie.

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La activista Cecy Flores explicó que la solicitud de apoyo se realizó para ampliar la difusión del caso y aumentar las posibilidades de obtener información sobre su paradero.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el pasado 31 de enero de 2026 en su domicilio ubicado en Catalina Foothills, en Tucson, Arizona.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, su desaparición fue reportada después de que no acudiera a la iglesia, una actividad que realizaba regularmente.

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El FBI mantiene una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que permita localizar a la mujer o conducir al arresto y condena de las personas responsables de su desaparición.

Mientras tanto, las autoridades de ambos lados de la frontera mantienen abiertas sus investigaciones, aunque hasta el momento no existe evidencia oficial que vincule el caso con el estado de Sonora.

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JACL/cr