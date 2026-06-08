Hermosillo, Sonora. - Integrantes del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora localizaron identificaciones presuntamente pertenecientes a ciudadanos de Bangladesh y Nepal durante una jornada de búsqueda realizada en la capital sonorense.

Entre los documentos encontrados destacan dos pasaportes expedidos por la República Popular de Bangladesh y una credencial de registro laboral correspondiente a una persona originaria de Nepal.

Colectivo localiza pasaportes de Bangladesh y Nepal en Sonora; pide ayuda para identificar a propietarios. Foto: Especial.

Debido a este hallazgo, el colectivo hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar a familiares o conocidos de los propietarios de estas identificaciones y confirmar que se encuentran bien y a salvo.

El colectivo informó que los documentos fueron encontrados mientras realizaban labores de rastreo en la capital del estado, como parte de las acciones permanentes que llevan a cabo para la localización de personas desaparecidas.

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Ante la posibilidad de que los propietarios de las identificaciones se encuentren fuera de contacto con sus familias o enfrenten alguna situación de vulnerabilidad, solicitaron la colaboración de la sociedad para difundir la información y aportar cualquier dato que pueda resultar útil.

“Una identificación puede convertirse en una respuesta para una familia”, señalaron las integrantes del colectivo al reiterar la importancia de compartir las imágenes de los documentos localizados.

Colectivo localiza pasaportes de Bangladesh y Nepal en Sonora; pide ayuda para identificar a propietarios. Foto: Especial.

El grupo agradeció además el respaldo de voluntarios, colectivos, familiares y ciudadanos que participan en las jornadas de búsqueda, destacando que su solidaridad permite continuar con la localización de indicios que podrían ayudar a esclarecer casos de personas desaparecidas.

Exhortó a quienes reconozcan alguno de los documentos encontrados o tengan información sobre sus propietarios a comunicarse a través de sus canales oficiales, con el objetivo de verificar su situación y brindar tranquilidad a sus seres queridos.

dmrr