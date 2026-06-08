LA PAZ, BCS., 8 de junio. — El gobierno de Baja California Sur suspendió labores para el personal de la administración pública estatal el próximo 11 de junio, fecha en que inicia la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

La medida aplicará a trabajadores de dependencias y organismos estatales, informó la Subsecretaría de Administración mediante una circular oficial difundida este lunes.

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Según el acuerdo, la suspensión busca facilitar la convivencia familiar y permitir que los servidores públicos participen en las actividades relacionadas con el inicio de la justa deportiva internacional, que por primera vez tendrá como sedes conjuntas a México, Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades estatales precisaron que deberán mantenerse guardias en aquellas áreas consideradas esenciales para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

La disposición se da en el contexto del inicio del Mundial 2026, cuya inauguración se realizará en la Ciudad de México y que contempla partidos en territorio mexicano, incluido el Estadio Azteca, que hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo.

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