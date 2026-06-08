Hermosillo, Sonora. - Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación (MSTE), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) y personal de enfermería realizaron este lunes una manifestación frente al Palacio de Gobierno para exigir atención a diversas demandas laborales y de seguridad social.

La movilización reunió a distintos sectores que se unieron en protesta, aunque cada grupo presentó exigencias específicas relacionadas con sus condiciones de trabajo.

Los docentes federalizados agrupados en la CNTE y el MSTE marcharon por las calles del centro de Hermosillo y posteriormente instalaron un plantón en la Plaza Zaragoza.

Su principal demanda es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó los derechos de los trabajadores al modificar el sistema de pensiones.

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También exigen el regreso de la jubilación por años de servicio, la eliminación de las Afores y el fin del uso de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para el cálculo de las pensiones.

Los manifestantes señalaron que las acciones forman parte de la jornada nacional de protesta impulsada por la CNTE.

Además, denunciaron presuntas presiones por parte de autoridades educativas para que los trabajadores regresen a las aulas.

Durante la jornada, una comisión de maestras y maestros fue recibida por funcionarios estatales en Palacio de Gobierno para exponer sus planteamientos.

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STAUS visibiliza demandas universitarias

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) que se encuentran en plantón permanente se sumaron a la movilización para exigir mejores condiciones laborales y respeto a sus derechos contractuales.

Los académicos también demandaron mayores recursos para fortalecer la educación pública y señalaron que mantienen una huelga de hambre escalonada como parte de sus acciones de protesta.

Enfermeros reclaman bases laborales

El personal de enfermería participó en la concentración para exigir la regularización laboral de más de mil 800 trabajadores del sector salud que continúan laborando bajo contrato en instituciones incorporadas al IMSS-Bienestar.

Gerardo Gaytán Trasviña, dirigente del Movimiento por Enfermería, informó que estos empleados prestan sus servicios en centros de salud, hospitales generales y en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

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Explicó que los trabajadores deben renovar sus contratos cada año, por lo que solicitan la asignación de bases laborales definitivas.

Agregó que hace tres semanas sostuvieron una reunión con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para solicitar su respaldo en las gestiones ante el Gobierno federal y que actualmente esperan una respuesta.

Además de la basificación, el personal de salud demandó mejores condiciones de trabajo, más insumos y equipamiento médico.

Protestas en varios municipios

Las movilizaciones no se limitaron a Hermosillo. En Cajeme también se registraron protestas frente a instalaciones gubernamentales, mientras que en San Luis Río Colorado docentes federalizados llevaron sus demandas hasta la caseta del puente Río Colorado, donde liberaron del pago al tránsito vehicular.

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En Agua Prieta, maestros realizaron el cierre temporal de la garita internacional para exigir la abrogación de la Ley del Issste, mejoras en el servicio médico y una jubilación digna.

Los manifestantes señalaron que las acciones se desarrollaron de manera pacífica y permitieron el libre tránsito de vehículos.

Generan afectaciones viales

La concentración frente al Palacio de Gobierno provocó afectaciones al tránsito en el primer cuadro de Hermosillo.

Ante ello, agentes de Tránsito Municipal implementaron desvíos para agilizar la circulación vehicular.

Los participantes advirtieron que las movilizaciones continuarán mientras no exista una respuesta favorable a las demandas planteadas por cada uno de los sectores involucrados.

dmrr