El Diputado Federal por Tabasco, Erubiel Alonso Que, presentó su renuncia a 30 años de militancia en el PRI y anunció su adhesión a Movimiento Ciudadano (MC).

Durante una entrevista en la XEVT, ventiló que desde hace muchas semanas analizó la decisión y determinó buscar desde otra trinchera la posibilidad de construir su proyecto para una candidatura por la alcaldía de Centro, asegurando que, de acuerdo a números propios, es MC el partido que tiene la posibilidad de ganarle a Morena.

“El día de hoy me dirijo a ustedes para compartirles una decisión de profunda trascendencia en mi vida política y profesional. Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI, 30 años de trayectoria. Tomar este camino obedece a un proceso de reflexión personal", señaló.

Lee también Detienen a “La Tripa” en Puebla; líder criminal en Morelos, apareció en fotografía junto a Cuauhtémoc Blanco

“Quiero ser muy claro, esta decisión no busca señalar ni dividir. Sin embargo, los ciclos concluyen y hoy mi convicción me llama a enfocar toda mi experiencia, energía, capacidad hacia una trinchera distinta, la de la participación abierta, el diálogo permanente con las y los ciudadanos”, reveló con lágrimas en los ojos.

No obstante, aclaró que su adhesión a MC, no garantiza que le sea concedida en automático la candidatura, sino que será encuestado junto a otros cuadros de este partido y de no resultar ganador de las mediciones, se sumará a quien quede, por lo que incluso dijo no descartar que en una segunda opción pueda buscar una diputación local, sin embargo, dijo, su aspiración principal es la alcaldía de Centro.

Refirió que tras su decisión se mantiene un trato de respeto con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con quien tenía mucha cercanía estando en el tricolor y a quien dijo desearle lo mejor, sin embargo, reconoció que quedó una relación lastimada.

Lee también Alertas de viaje de EU golpean a Reynosa; comercio y turismo médico pierden más de 100 mdp al mes

Asimismo, dijo no descartar sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso federal y que no teme a ser llamado traidor por el PRI, pues su lealtad y compromiso es principalmente con los ciudadanos.

Finalmente, adelantó que se reunirá en las próximas horas con la dirigencia nacional de MC, para abordar la situación política de Tabasco y aseguró que ya han platicado con el excandidato presidencial Jorge Álvarez Maynéz, con quien dijo compartir ideales.

LL