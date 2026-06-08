Reynosa, Tamaulipas. - Cada alerta que Estados Unidos lanza por motivo de inseguridad, genera pérdidas de más de cien millones de pesos mensuales para los sectores comercial y de turismo médico en Reynosa, Tamaulipas.

Gildardo López Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta frontera dio a conocer que por tal motivo, el 2026 se perfila como uno de los años más complicados para ambas actividades.

"La percepción de inseguridad ha provocado una disminución de entre 20 y 30 por ciento en la afluencia de visitantes procedentes del Valle de Texas por lo quela economía local también resiente los efectos de las largas filas en los puentes internacionales, así como el impacto derivado de casos de presunta negligencia médica y de los procesos de regulación sanitaria", destacó el presidente de la CANACO.

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Dijo que los visitantes texanos, generan una derrama económica promedio de 370 millones de pesos al mes en la ciudad. "De ese monto, 246.5 millones corresponden al turismo familiar y comercial; 51 millones al turismo médico; 46.9 millones al turismo de placer, y 25.5 millones al turismo de negocios".

El desglose del flujo de visitantes muestra que 39.7 por ciento viaja por motivos familiares; 26.8 por ciento realiza compras; 13.8 por ciento busca atención médica; 7.7 por ciento visita la ciudad por recreación, y 6 por ciento lo hace por actividades laborales.

López Hinojosa explicó que la más reciente alerta de viaje para Tamaulipas, emitida el 27 de abril por el Departamento de Estado de Estados Unidos y mantenida en Nivel 4 (no viajar), generó pérdidas cercanas a los 100 millones de pesos en 30 días para estos sectores económicos.

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"El impacto más fuerte suele concentrarse en los primeros 30 días posteriores a la emisión o actualización de la alerta, periodo tras el cual el flujo de visitantes del sur de Texas comienza a normalizarse".

Un estudio de la Cámara de Comercio y del Consejo Empresarial de Turismo Médico señala que la reducción de pacientes internacionales afecta de manera directa a hospitales, clínicas, consultorios y a toda la cadena de servicios vinculada a la atención médica.

Sin embargo, el documento advierte que las afectaciones no están relacionadas únicamente con la percepción de inseguridad; tambien es por los extensos tiempos de espera para regresar a Estados Unidos que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la recuperación del sector.

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La CANACO destaca que la recuperación para esta actividad dependerá de tres acciones prioritarias, la primera, implementar de manera urgente un carril médico ágil para pacientes internacionales. La segunda, fortalecer los procesos de certificación de hospitales y clínicas.Y en tercer lugar, crear un distintivo de “Turismo Médico Seguro” que permita identificar establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria.

LL