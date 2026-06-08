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Reynosa, Tamaulipas.- Un total de 293 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en espacios públicos fueron retiradas por elementos de la Guardia Estatal, en su mayoría, en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.
Estas acciones, corresponden al periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, como parte de los trabajos permanentes de seguridad y vigilancia implementadas en el estado.
De acuerdo con información difundida por la Vocería de Seguridad, los dispositivos fueron detectados tanto durante recorridos operativos como a partir de reportes realizados por la ciudadanía.
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Los municipios donde se registró el mayor número de retiros fueron Reynosa y Matamoros, aunque las autoridades señalaron que las acciones de detección y desinstalación continúan de manera permanente en distintas regiones de Tamaulipas.
Estas labores forman parte de la estrategia estatal orientada al fortalecimiento del estado de derecho, con el objetivo de inhibir posibles actividades ilícitas y contribuir a la preservación de la tranquilidad y seguridad de la población.
Las autoridades destacaron que la participación ciudadana ha sido un elemento clave para el desarrollo de estas acciones e hicieron un llamado a continuar realizando reportes y denuncias a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.
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