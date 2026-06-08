Reynosa, Tamaulipas.- Un total de 293 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en espacios públicos fueron retiradas por elementos de la Guardia Estatal, en su mayoría, en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.

Estas acciones, corresponden al periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, como parte de los trabajos permanentes de seguridad y vigilancia implementadas en el estado.

Retiran 293 cámaras de videovigilancia irregulares en Tamaulipas; Reynosa y Matamoros concentran la mayoría. Foto: Especial

De acuerdo con información difundida por la Vocería de Seguridad, los dispositivos fueron detectados tanto durante recorridos operativos como a partir de reportes realizados por la ciudadanía.

Lee también Aseguran más de un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca; FGR catea predio y decomisa equipo industrial

Los municipios donde se registró el mayor número de retiros fueron Reynosa y Matamoros, aunque las autoridades señalaron que las acciones de detección y desinstalación continúan de manera permanente en distintas regiones de Tamaulipas.

Retiran 293 cámaras de videovigilancia irregulares en Tamaulipas; Reynosa y Matamoros concentran la mayoría. Foto: Especial

Estas labores forman parte de la estrategia estatal orientada al fortalecimiento del estado de derecho, con el objetivo de inhibir posibles actividades ilícitas y contribuir a la preservación de la tranquilidad y seguridad de la población.

Las autoridades destacaron que la participación ciudadana ha sido un elemento clave para el desarrollo de estas acciones e hicieron un llamado a continuar realizando reportes y denuncias a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

LL