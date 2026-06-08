Monterrey, Nuevo León. – Más de un millón de litros de combustible y diverso equipo para su almacenamiento y manejo, fueron asegurados durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

La dependencia informó que la acción fue resultado de labores de inteligencia realizadas por la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal, cuyos elementos detectaron movimientos y actividades que consideraron irregulares en un inmueble localizado sobre la Carretera Periférico de Monterrey.

Con los datos obtenidos durante las indagatorias, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de cateo ante un juez de control, quien autorizó el ingreso al sitio para continuar con las diligencias.

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Al interior del predio, los agentes encontraron un millón 264 mil litros de una sustancia líquida de color ámbar con las características de ser hidrocarburo, de acuerdo con la información difundida por la dependencia federal.

Aseguran más de un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca; FGR catea predio y decomisa equipo industrial. Foto: Especial

Junto con el combustible fueron asegurados mil 240 cubitanques, una planta de energía, nueve bombas eléctricas, tres montacargas, un tractocamión, 13 silos, un tanque cilíndrico de almacenamiento, dos mezcladoras industriales, cuatro separadores centrífugos, dos autotanques, un dolly, un vehículo transportador de gas y una motocicleta.

La FGR indicó que los indicios localizados y el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

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"Lo asegurado y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la Carpeta de Investigación correspondiente contra quien o quienes resulten responsables por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos", señaló la institución.

Aseguran más de un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca; FGR catea predio y decomisa equipo industrial. Foto: Especial

En las labores participaron también trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional proporcionaron apoyo de seguridad en el perímetro del operativo.

Hasta ahora, la autoridad federal no ha reportado personas detenidas por estos hechos.

LL