Chihuahua.- En las últimas horas se registraron una serie de ataques armados y enfrentamientos entre grupos delictivos en el municipio de Carichi, en el estado de Chihuahua.

Hasta el momento el saldo preliminar sería al menos tres vehículos incendiados, un domicilio y viviendas afectadas con disparos de arma de fuego.

Los enfrentamientos habrían ocurrido la tarde y noche del domingo, lo que llevó a que el alcalde de dicho municipio, Iván Alejandro Gutiérrez, anunció en sus redes sociales la suspensión de clases y actividades gubernamentales.

La mañana de este lunes Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, comentó que los enfrentamientos en dicho municipio serían derivados a posibles pugnas entre los grupos delictivos de “Los Tigres”, facción del Cártel de Sinaloa, y “La Línea”.

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Según detalló, ya se encuentran realizando operativos en la zona, desde la carretera Cuauhtémoc–Carichí, y en donde se localizó un vehículo calcinado, sin personas lesionadas o fallecidas.

En los demás recorridos en la cabecera municipal se confirmó otros dos vehículos calcinados y daños en un domicilio.

“Hay tenemos la convergencia de uno de los grupos delictivos de Los Tigres, una de las fracciones del Cartel de Sinaloa, y a La Línea, que ha sido ya algunos años confrontando el territorio y tenemos conocimiento, que pueda tratarse de un enfrentamiento de eso”, explicó el encargado del despacho de la Fiscalía.

Según se refirió se está ya en contacto con el alcalde del municipio y se mantienen los operativos de seguridad por parte de diversas corporaciones.

LL