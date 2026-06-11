El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Torreón emitió una sentencia condenatoria de 75 años en contra del responsable de la desaparición de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, quien fue reportada como desaparecida el 25 de junio de 2021 en esta ciudad.

El fallo se dictó la tarde de este jueves dentro de la causa penal 949/2022, seguida por el delito de desaparición cometida por particulares, al tratarse de una víctima mujer y existir una relación de confianza entre la víctima y el responsable.

El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado estuvo integrado por el juez presidente Óscar Cadena García, el juez relator Alfredo Ibarra Herrera y la jueza Karla Esmeralda de Ávila Rodríguez, quienes cuentan con especialización en perspectiva de género.

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El juicio oral se desarrolló los días 8, 9 y 10 de junio del presente año y concluyó este miércoles con la emisión de la sentencia condenatoria.

Como resultado del proceso judicial, el tribunal impuso una pena de 75 años de prisión, además de 409 días de multa. Asimismo, ordenó la reparación del daño material y moral a favor de las víctimas indirectas.

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Las autoridades destacaron que la resolución se emitió tras el análisis de las pruebas presentadas durante el juicio, en un caso que generó atención pública debido a la desaparición de la joven en Torreón.

María Guadalupe Pérez, madre de Johanna Dibanhi contó que tiene sentimientos encontrados porque a pesar de la sentencia, todavía no tiene información sobre lo que le pasó a su hija.

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“Lo que tengo es la esperanza de que se sepa qué pasó con mi hija. Me gustaría que se sepa la verdad del paradero. Estoy luchando hasta el final, hasta saber la verdad”, comentó la madre vía telefónica, después de la maratónica audiencia de este jueves.

La madre mencionó que existían muchos elementos de prueba en el expediente que llevaron a la sentencia condenatoria de quien fuera pareja sentimental de su hija.

Sin embargo, a pesar de las pruebas y la sentencia, el hoy culpable no informó qué fue lo que hizo con Jovanna Dibanhi.

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