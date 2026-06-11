Culiacán, Sin a 11 de junio. - En la comunidad de El Ranchito de los Gaxiola, en el municipio de Mocorito, donde se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército y un grupo armado, en cuyos hechos se reportó que tres civiles resultaron lesionados.

Los datos preliminares sobre los sucesos en dicha comunidad establecieron que los lesionados, a los que se les aseguró armas automáticas y cargadores, tuvieron que ser trasladados a un hospital bajo un fuerte resguardo de las fuerzas federales.

También, se conoció que dos personas más, sin que se conozca si estas participaron en la confrontación armada fueron detenidos por los militares, por lo que se espera que estos sean puestos a disposición de las autoridades judiciales para conocer su situación legal.

El lugar del enfrentamiento, el personal militar aseguró una camioneta Ram, doble cabina, de color rojo, en la cual viajaban los lesionados, en cuyo interior se encontraron armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

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Atacan a balazos a agente de tránsito

Se conoce que, tras estos hechos, personal del ejército, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva reforzó su presencia en esa zona, ante las versiones que más civiles participaron en la confrontación armada.

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Cerca de la Unidad de Servicios Estatales, en la zona de Country del Río, un agente de tránsito que viajaba en un vehículo en compañía de su familia fue blanco de un atentado a balazos por personas desconocidas, el cual resultó lesionado, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Las autoridades identificaron al elemento de la secretaria de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, como Jesús Martín, el cual conducía un vehículo Toyota Yaris, de color negro, acompañado de miembros de su familia.

El agente de tránsito tuvo que ser trasladado en una ambulancia de la misma corporación a un hospital, sin que se conozca la gravedad de las heridas, sin que sus atacantes lograran ser detenidos.

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dmrr/cr