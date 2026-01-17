Más que un simple ingrediente, el vinagre es indispensable en muchas cocinas no solo por su toque de sabor en los platillos, sino también por sus múltiples propiedades en la limpieza y desinfección de insumos.

Tal es el caso de colocarlo en las ollas. En Menú te contamos por qué esta práctica es benéfica a la hora de preparar tus alimentos.

Un chorrito de vinagre puede transformar una receta y potenciar sus sabores. Foto: Freepik

¿Qué ventajas tiene usar vinagre en la cocina?

El vinagre es una combinación de ácido acético y agua, elaborada mediante un proceso de fermentación; su historia se remonta a alrededor del año 5000 a. C. en Babilonia.

Desde tiempos antiguos, más que un ingrediente para cocinar, se empleaba como medicina, conservante e incluso se bebía para fortalecer el cuerpo, esto de acuerdo con un artículo de The Nutrition Source Harvard.

Y la realidad es que su uso sigue vigente para lograr platillos equilibrados y muy deliciosos. Tan solo un chorrito de vinagre puede cambiar por completo la percepción de los alimentos.

Pero además, otro de sus usos explorados son:

Descompone las proteínas, lo que lo convierte en un excelente ingrediente para marinar cortes de carne duros.

Algunos vinagres, especialmente las variedades añejas, ofrecen sabores profundos y complejos, por lo que se utilizan como toque final en los platillos (forma similar a añadir un chorrito de limón o hierbas frescas).

Gracias a sus propiedades antibacterianas, este producto se ha utilizado durante siglos como conservante natural de alimentos.

¿Por qué agregar vinagre a las ollas?

Sus beneficios no se limitan a la cocina, sino que se extienden a otros ámbitos relacionados con el bienestar.

El vinagre, gracias a su contenido de ácido acético, al entrar en contacto con minerales como el hierro, ayuda a mejorar la absorción sobre todo cuando el mineral proviene de fuentes vegetales.

¿La razón? Aumenta la solubilidad de dicho nutriente, según indica el Arizona Department of Health Services.

Por sí solo, este líquido crea un ambiente estomacal ácido, lo que mejora la biodisponibilidad del hierro, especialmente cuando se consume junto vegetales como las lentejas, espinacas, sésamo, garbanzos y frijoles.

Así que, antes de cocinar las anteriores fuentes de hierro no hemo vegetal, se recomienda agregar un poco de vinagre a la olla para potenciar su absorción.

Otro de sus usos es que sirve como un agente eficaz para retirar restos de comida quemada en las ollas, sartenes y platos. En este caso, basta con añadir un chorro dentro del utensilio y dejarlo reposar durante 30 minutos. Después se lava con normalidad.

Y ese mismo truco es útil para eliminar los depósitos de calcio que se forman en teteras y otros recipientes en los que se hierve el agua.

Al calentar vinagre en su interior, los minerales se disuelven con mayor facilidad, ayudando a prolongar la vida útil de tus trastes.

El vinagre es un ingrediente versátil en la cocina, empleado en marinados y hasta aderezos. Foto: Freepik

¿Qué efecto tiene el vinagre en las ollas de barro?

Los usos del vinagre son ampliamente conocidos y aplicados. En particular, el blanco es popular en las tareas de limpieza del hogar, ya que su ácido acético al 5% es lo suficientemente potente como para eliminar patógenos domésticos y residuos comunes.

En el caso específico de los utensilios de cocina, como las ollas de barro, puede ayudar a curarlas. Este proceso resulta fundamental para sellar los poros del material, reducir olores y evitar que los alimentos adquieran sabores no deseados.

Para curar una olla de barro con vinagre, realiza lo siguiente:

Sumerge la olla en agua fría y déjala reposar toda la noche.

Al día siguiente, sécala bien con una toalla limpia.

Frota un diente de ajo por dentro y por fuera de la olla para ayudar a sellar el material.

Coloca la olla en la estufa y agrega una taza de vinagre blanco.

Deja que el vinagre hierva durante 5 minutos y retira la olla del fuego.

Permite que la olla se enfríe por completo.

Lava la olla como lo harías normalmente antes de usarla.

Tras este procedimiento, la olla quedará lista para utilizarse de manera segura en la preparación de alimentos.

Agregar vinagre a las ollas de barro ayuda a eliminar residuos y cerrar los poros del material. Foto: Freepik

