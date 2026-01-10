Consumir café es más que tomarse un momento para degustar una bebida. En realidad, puede convertirse en un ritual importante para los baristas, catadores y amantes de este producto, especialmente cuando se planea probar diferentes variedades.

¿Habías escuchado sobre los beneficios de acompañar el café con un vaso de agua? En Menú te contamos por qué es tan importante que lo comiences a poner en práctica.

El agua es un elemento clave al momento de disfrutar una taza de café. Foto: Freepik

¿Por qué se recomienda tomar agua antes de una taza de café?

El café es una de las bebidas más apreciadas en el mundo y forma parte de múltiples culturas, como la turca y la árabe. No solo es un producto para degustar, sino un símbolo de socialización, identidad y economía.

Ya sea como un recurso para comenzar el día o como una excusa para la convivencia social, detrás de cada taza existe un universo de rituales y prácticas para disfrutarlo como un experto.

De hecho, en países como Italia, Austria o Turquía es común que el café se sirva acompañado con un vaso de agua, elemento que se considera clave durante la degustación. Esta práctica no es casualidad, sino un paso que mejora la experiencia.

De acuerdo con el blog especializado Mundo del Café, dicha tradición tiene su origen en Italia y se remonta a la década de 1920, cuando el espresso comenzó a popularizarse entre los habitantes de las ciudades.

El vaso de agua cumple una función curiosa: preparar el paladar antes de probar el café, permitiendo apreciar con mayor claridad las notas del grano.

Mauro Illiano, catador profesional y miembro del consejo de expertos de la Coalición de Café Slow Food, explica que beber agua antes de esta bebida ayuda a limpiar la cavidad bucal y a eliminar sabores residuales que podrían interferir con la degustación.

Gracias a esa sencilla práctica, es posible percibir mejor los aromas y matices del café, tanto a través del gusto como del olfato.

El efecto es aún más notable cuando se trata de cafés de origen o de especialidad, ya que el agua permite obtener experiencia cafetera más intensa.

Un vaso de agua junto al café forma parte del ritual de degustación en varias culturas cafeteras. Foto: Freepik

¿Qué otros beneficios tiene tomar un vaso de agua antes del café?

Si bien la principal finalidad de este hábito es permitir una degustación más pura del café, hacerlo también puede aportar beneficios como mantener el equilibrio hídrico del organismo, esto de acuerdo con información del blog Café Platino.

Lo anterior se debe a que la bebida, por su efecto diurético, puede favorecer una ligera deshidratación si se consume en grandes cantidades y sobre todo con el "estómago vacío".

Además, el café contiene taninos, compuestos químicos responsables de la pigmentación y posibles manchas en los dientes. Sin embargo, tomar agua puede ayudar a crear una capa protectora, lo que repele la adherencia de esos compuestos al esmalte dental.

Y también es una práctica que previene el efecto de “bajón” luego de consumir la bebida. Algunas personas experimentan cansancio por la sensibilidad a la teobromina, alcaloide presente en el café y en menor cantidad que la cafeína, pero con efectos más prolongados y suaves.

Por lo anterior, al mantenerse bien hidratado, el organismo procesa mejor sus compuestos y ello puede traducirse en mayor concentración, menor somnolencia posterior y una productividad más estable a lo largo del día.

Finalmente, beber agua después del café también es benéfico para el paladar. De acuerdo con Café Platino, este hábito ayuda a neutralizar el sabor intenso que dejan las preparaciones concentradas, como el espresso, evitando una sensación amarga.

Beber agua antes y después del café trae beneficios para las personas con sensibilidad. Foto: Freepik

Ya sea antes o después del café, consumir un vaso de agua no solo mejora la percepción de sabores, sino que también aporta beneficios para la salud oral.

