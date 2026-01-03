Con el comienzo del 2026, una de las metas que se plantean las personas es mejorar su alimentación. Y no hay mejor método para cumplir el propósito que aprovechando las frutas y verduras de temporada.

Y es que, su consumo no solo puede traer beneficios para tu salud, sino que que también ayudan a hacerle frente a la denominada "cuesta de enero". En Menú te compartimos las opciones que debes incluir en tu lista del super.

En la cuesta de enero, los precios de los alimentos tienen a subir. Foto: Freepik

¿Qué alimentos son de temporada en enero 2026?

Con el fin de las fiestas decembrinas, las consecuencias de una alimentación desproporcional se hacen visibles, sobre todo por el incremento en la ingesta de grasas, carbohidratos y azúcares.

Si a eso le sumamos los hábitos poco saludables, como el sedentarismo de las vacaciones, existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes, hipertensión o hígado graso al comienzo del año.

La buena noticia es que es posible reducir estos riesgos aumentando el consumo de proteínas, fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. ¿De dónde obtener dichos nutrientes? Pues de los alimentos de temporada.

De acuerdo con el blog de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre las verduras con mayor disponibilidad en enero se encuentran:

Acelga

Ajo

Berenjena

Betabel

Calabacita

Cebolla

Col

Coliflor

Chícharo

Chile verde

Elote

Espinaca

Jitomate

Lechuga

Pepino

Zanahoria

Y eso no es todo. Un artículo del ASPIC Instituto Gastronómico destaca en su lista de frutas de temporada opciones como la fresa, guayaba, limón, mandarina, melón, naranja, papaya, piña, plátano, tamarindo, toronja, lima y manzana.

Muchas de esas frutas y verduras, predominantes en invierno, son ideales para mejorar la alimentación porque aportan al cuerpo la suficiente energía y estimulan la digestión posterior a las cenas copiosas de Navidad y Fin de Año.

Verduras de temporada como el brócoli, coliflor y zanahoria son opciones accesibles y nutritivas durante la cuesta de enero. Foto: Freepik

¿Por qué elegir alimentos de temporada durante la cuesta de enero?

Después de las fiestas decembrinas inicia uno de los meses más complicados para las familias y todo se debe a la "cuesta de enero"; este fenómeno económico ocurre cada año como consecuencia de la inflación, pues los precios de los alimentos y servicios incrementan, aunado al pago de deudas y otros gastos en el hogar.

Por lo anterior, resulta fundamental planear y buscar estrategias que ayuden a aligerar este impacto económico y evitar se extienda durante el resto del año.

En la cocina, una de las opciones más efectivas para reducir gastos sin sacrificar el bienestar personal es optar por los alimentos de temporada.

Al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que comprar en mercados favorece la economía de los productores locales, al mismo tiempo que fomenta una economía sostenible y fortalece a las comunidades.

Otro beneficio de los alimentos de temporada es que reducen el uso de transporte de carga a largas distancias, lo que disminuye la huella de carbono asociada con su distribución.

De igual manera, los productos frescos y locales pasan menos tiempo almacenados y, por lo tanto, conservan mejor sus nutrientes. Así que permiten aprovechar mejor su sabor y su propiedades.

Y finalmente, para tu bolsillo, la American Heart Association explica que dichos alimentos suelen ser más económicos debido a las leyes de oferta y demanda. Al haber mayor disponibilidad, los precios son más bajos y accesibles para los consumidores.

Come con conciencia y aprovecha los alimentos de temporada en enero. Foto: Freepik

