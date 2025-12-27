Aunque aún falta para el Día de Reyes, los amantes del pan ya están pensando en dónde comer una deliciosa rosca. La buena noticia es que desde ya han comenzado a surgir propuestas novedosas como la de esta cafetería en la Ciudad de México.

Se trata de la "Mishi Rosca de Reyes", el postre perfecto para los glotones y los amantes de los gatos. Si quieres saber de qué está hecha, hoy en Menú te contamos todos los deliciosos detalles.

La "Mishi Rosca de Reyes" es una alternativa creativa para celebrar el 6 de enero. Foto: Facebook Catfecito

Leer también Dónde comprar cenas navideñas para llevar

¿Cómo es la "Mishi Rosca de Reyes"?

La Rosca de Reyes es un pan con mucha tradición, pensado para celebrar el 6 de enero. Existen desde las versiones clásicas -elaboradas con masa dulce con sabor a naranja o azahar, decoradas con frutas cristalizadas y una costra de azúcar-, hasta opciones más modernas con rellenos como chocolate o zarzamora.

A lo largo de los años, su receta ha evolucionado para adaptarse a todos los paladares. Y, al igual que los sabores, las figuras escondidas en su interior también han cambiado.

Tradicionalmente, al partir la rosca se pueden encontrar figuras del Niño Dios, que simbolizan el momento en que Jesús nació y fue escondido para protegerlo del rey Herodes.

Pero para darle un toque inesperado y hasta altruista, la "Mishi Rosca de Reyes" cuenta con figuras de gatitos. Este pan es una colaboración entre Catfecito y La Casa del Gato Gazzu, asociación civil cuyo objetivo es ayudar a que los michis rescatados encuentren un hogar.

A simple vista, es una rosca tradicional con pan esponjoso, decoraciones de azúcar y fruta cristalizada. Pero suma un detalle curioso: tiene un rostro de gatito en uno de los extremos, con todo y sus orejitas.

Hay más de 10 modelos de figuras de michis para coleccionar: sentados, recostados y hasta haciendo poses graciosas. Sin duda, es una propuesta para disfrutar este postre el próximo Día de Reyes y, al mismo tiempo, apoyar a una noble causa.

Catfecito se ubica en la colonia Hipódromo Condesa y es un punto de reunión para amantes de los gatos. Foto: Instagram @catfecitocatcafe

¿Cuánto cuesta la "Mishi Rosca de Reyes"?

El precio de esta Rosca de Reyes depende del tamaño y de la cantidad de figuras, por ejemplo:

Rosca individual: $79 e incluye un gatito

Rosca para cinco personas: $250 e incluye dos gatitos

Rosca para diez personas: $369 e incluye cuatro gatitos

Si quieres probarla, puedes hacer tu pedido directamente en las redes sociales de @catfecitocatcafe en Facebook e Instagram, o al número de WhatsApp 55 2260 5551.

Y para conocer la cafetería de manera presencial, Catfecito se ubica en Avenida Baja California #266, colonia Hipódromo Condesa, CDMX. Abre de martes a domingo en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

En este espacio, además de probar la rosca individual o en paquete con una taza de chocolate caliente, se puede convivir con gatitos.

La Mishi Rosca de Reyes es una creación deliciosa en apoyo a los gatitos de la calle. Foto: Facebook Catfecito

La "Mishi Rosca de Reyes" no solo es un giro diferente en la receta de este pan, sino que también es una oportunidad para apoyar a la asociación civil La Casa del Gato Gazzu, así como fomentar la importancia del rescate, cuidado y adopción de gatos de la calle.

Leer también Cuál es la mejor manera de cortar un aguacate

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters