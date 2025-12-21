Los aguacates son un ingrediente muy utilizado en la cocina, ya que además de aportar un sabor y una textura deliciosos a las comidas, también proporcionan nutrientes fundamentales. Sin embargo, para los cocineros principiantes puede surgir la duda sobre cuál es la mejor forma de trabajarlos.

Por ello, en Menú te enseñamos cuál es la mejor manera de cortar un aguacate de forma sencilla y rápida, para integrarlo a tus preparaciones como un chef profesional.

El aguacate es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina y su correcta manipulación mejora cualquier receta. Foto: Freepik

¿Qué características debe tener un aguacate para estar listo para usarse?

El primer paso para usar un aguacate en cualquier receta es elegir el indicado. Para ello, existen algunas características que el portal especializado en venta y cultivo de esta fruta Avocados from Mexico recomienda revisar al momento de seleccionar un aguacate:

Color: En el caso del aguacate Hass, su cáscara cambia de un verde brillante a un tono verde oscuro o casi negro conforme madura. Un color uniforme suele ser señal de una maduración adecuada.

Textura: Los aguacates maduros presentan una piel ligeramente rugosa o irregular, mientras que los aguacates verdes suelen tener una cáscara más lisa y firme al tacto.

Firmeza o madurez: Cuanto más maduro esté el aguacate, más suave se sentirá al presionarlo ligeramente con los dedos. No debe presentar abolladuras ni una sensación pastosa al tacto. Si planeas consumirlo en un plazo de tres a cuatro días, lo ideal es elegir ejemplares con una firmeza media.

Gusto: Un aguacate Hass maduro debe tener un sabor rico y mantecoso, con una textura cremosa que se derrite en la boca.

Un aguacate bien cortado conserva mejor su textura cremosa y su sabor característico. Foto: Freepik

Además, el portal California Avocados sugiere evitar frutas con manchas oscuras en la piel o excesivamente blandas, ya que pueden indicar que el aguacate está pasado o dañado. Si se desea utilizar el aguacate en poco tiempo, una opción es acelerar su proceso de maduración en casa.

Para ello, la misma fuente recomienda colocar el aguacate en una bolsa de papel y guardarla a temperatura ambiente durante aproximadamente cinco días, o hasta que esté lista para consumirse.

Otro consejo para acelerar el proceso es añadir una manzana o un kiwi dentro de la bolsa, ya que estas frutas liberan etileno, una hormona natural que favorece la maduración.

Se recomienda evitar el uso del microondas para madurar el aguacate, ya que el calor altera su textura y sabor, provocando que se cocine de forma desigual y pierda sus cualidades naturales.

¿Cuál es la mejor manera de cortar un aguacate?

Una vez que se ha elegido un aguacate maduro y en buenas condiciones, cortarlo no resulta complicado. De hecho, el portal Serious Eats señala que la probabilidad de convertir esta tarea en un accidente se reduce de forma significativa si se siguen los pasos adecuados.

Para cortar un aguacate correctamente, indica la fuente, primero se debe localizar una pequeña parte leñosa en el extremo del tallo. Si la tiene, retirala con los dedos. No todos los aguacates la presentan, pero en aquellos que sí, dejarla puede interferir con el cuchillo en el siguiente paso.

Después, explica el portal Avocados from Mexico, coloca el aguacate sobre una tabla de cortar y sujétalo firmemente con los dedos de una mano. Con un cuchillo bien afilado, haz un corte longitudinal hasta llegar al hueso en el centro. Luego, gira el aguacate con cuidado, manteniendo el filo en contacto con el hueso, hasta completar toda la circunferencia.

Cortar el aguacate correctamente permite aprovechar mejor su pulpa sin desperdicios. Foto: Freepik

Si bien algunas personas realizan este paso sosteniendo el aguacate en la mano, se recomienda evitarlo, ya que incrementa el riesgo de sufrir cortes o accidentes domésticos.

Una vez trazado el corte completo, separa las dos mitades girándolas suavemente en sentidos opuestos para exponer el hueso, que quedará adherido a una de ellas.

Retirar el hueso es uno de los pasos más delicados. La forma más rápida, aunque también la más riesgosa, consiste en incrustar con cuidado el filo de un cuchillo resistente en el hueso y girarlo suavemente para extraerlo.

Una opción más segura es realizar un corte longitudinal alrededor del hueso para dejarlo expuesto y retirarlo con los dedos o una cuchara.

La pulpa del aguacate puede utilizarse en múltiples preparaciones, desde guacamole hasta ensaladas y bowls. Foto: Freepik

Una vez extraído el hueso, el uso de la pulpa dependerá de la preparación. Para el guacamole, basta con retirar la pulpa con una cuchara. Si se desean rodajas o cubos, realiza cortes suaves en la pulpa en forma de cruz, cuidando de no perforar la cáscara, y luego extrae los trozos fácilmente con una cuchara.

Seguir estos pasos no solo facilita el manejo del aguacate, sino que también permite aprovechar mejor su textura y sabor, reduciendo riesgos en la cocina y logrando un resultado limpio y profesional en cualquier preparación.

