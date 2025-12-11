Las botanas son el corazón de la convivencia en las celebraciones de fin de año. Afortunadamente, disfrutar de un menú festivo y mantener un estilo de vida saludable no son metas opuestas.

Por ello, en Menú te compartimos algunas ideas de botanas, ricas, fáciles de preparar y nutritivas, que te permitirán celebrar con ligereza, deleitar a tus invitados y mantener el balance perfecto.

¡Nutritivo no es aburrido! La nutrición no debe ser monótona; la clave está en seleccionar alternativas que ofrezcan fibra, vitaminas y antioxidantes, manteniendo el placer característico de esta temporada.

Botanas saludables para navidad y año nuevo. Foto: pexels

Crostinis de pera con queso

Esta botana tiene un delicioso equilibrio de sabor dulce y salado. Utilizamos peras que son muy ricas en fibra, queso ricotta o requesón, son quesos bajos en grasa y ricos en proteína. Las nueces aportan grasas saludables y la miel brinda un exquisito dulzor natural.

Ingredientes (12-15 crostinis)

Para el crostini

1 Baguette integral pequeña cortada en rodajas de 1 cm de grosor.

1 cda. de aceite de oliva extra virgen.

Para el untable

½ taza de queso ricotta o requesón.

60 g de queso de cabra

Sal y pimienta negra al gusto.

Para el topping

1 Pera variedad Bosc o Anjou, cortada en láminas delgadas.

2 cdas. de miel de abeja

¼ de taza de nueces pecanas, tostadas y picadas gruesas.

1 ramita de romero fresco picado finamente (opcional).

Preparación

Paso 1: Preparar los crostinis

Untar un poco de aceite de oliva a las rodajas de pan y hornea a 180°C durante 5- 7 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes.

Retira y deja enfriar.

Paso 2: Elaborar el untable

En un procesador de alimentos o licuadora, combina los dos tipos de quesos a velocidad media hasta que la mezcla adquiera una consistencia suave, espumosa y totalmente homogénea.

Sazona con una pizca de sal y pimienta negra recién molida.

Paso 3: Ensamblar

Una vez que los crostinis estén fríos, unta generosamente la mezcla cremosa de quesos. Coloca 2 o 3 láminas delgadas de pera y espolvorea las nueces sobre la pera.

Justo antes de servir, rocía cada crostini con un pequeño hilo de miel y decora con las hojas de romero picado.

TIP: Ensambla la botana 30 minutos antes de servir para evitar que el pan se humedezca.

Botanas saludables para navidad y año nuevo. Foto: pexels

Pepinos con crema de aguacate y feta

Esta botana es ideal por su frescura y ligereza. El pepino es hidratante y bajo en calorías, mientras que la crema de aguacate aporta grasas saludables y el queso feta (o canasto) añade un toque salado y proteico sin exceso de grasa.

Ingredientes (15-20 rodajas)

Para la base

2 Pepinos cortados en rodajas de 2 cm de grosor (mantener la cáscara).

2 cdas. de alcaparras.

Para la crema de aguacate

1 Aguacate maduro.

80 g de queso feta o queso canasto desmoronado.

1 cda. de hojas de tomillo fresco.

1 cda. de cebollín fresco picado finamente.

1 cda. de jugo de limón.

¼ cdta. de ralladura de limón.

Para el topping

Zatar (una pizca, para decorar).

Preparación

Paso 1: Preparar los pepinos

Con una cuchara, retira la mitad de las semillas del centro de cada rodaja para crear una pequeña cavidad.

Paso 2: Elaborar la crema

En un procesador de alimentos, coloca el aguacate, el queso feta (o canasto), las hojas de tomillo, el cebollín, el jugo y la ralladura de limón. Procesa hasta obtener una crema suave y homogénea.

Paso 3: Freír las alcaparras

En una sartén pequeña, calienta un poco de aceite de oliva, sofríe las alcaparras hasta que estén crujientes. Retira y escurre sobre papel absorbente.

Paso 4: Ensamblar

Introduce la mezcla de aguacate en una bolsa de plástico limpia (funciona como manga pastelera) y rellena las cavidades de las rodajas de pepino. Decora cada pieza con unas pocas alcaparras crujientes y espolvorea ligeramente con zatar antes de servir.

TIP: Para que la crema de aguacate no se oxide, rellena los pepinos justo antes de que lleguen tus invitados y asegúrate de haber usado la cantidad correcta de jugo de limón en la mezcla.

Botanas saludables para navidad y año nuevo. Foto: pexels

Bolitas de pavo con blueberries

Esta botana es alta en proteína, baja en grasa y se sirve tibia. La salsa de yogur reemplaza las salsas cremosas pesadas y los blueberries, además de brindar un toque agridulce, aportan antioxidantes, muy necesarios en esta época.

Ingredientes (15-20 bolitas)

Para las bolitas

300 g de pavo molido magro.

1 huevo.

2 cdas. de pan molido integral o avena molida.

1 cda. de perejil fresco picado.

1/2 cdta. de ajo en polvo.

Sal y pimienta negra al gusto.

Para la salsa

1/2 taza de yogur griego natural sin azúcar (o yogur natural espeso).

1 cda. de jugo de limón.

1/2 cdta. de eneldo fresco picado (opcional).

Para el topping

15-20 blueberries (arándanos azules) frescos.

Preparación

Paso 1: Preparar las bolitas

En un tazón, mezcla el pavo molido con el huevo, el pan molido integral, el perejil, el ajo en polvo, sal y pimienta. Mezcla hasta integrar. Forma bolitas pequeñas de unos 2 cm de diámetro.

Paso 2: Cocinar las bolitas

En una sartén (o en el horno a 180°C) cocina las bolitas hasta que estén doradas por fuera y bien cocidas por dentro.

Paso 3: Preparar la salsa

Mientras se cocinan las bolitas, mezcla en un tazón el yogur griego, el jugo de limón y el eneldo. Sazona con una pizca de sal.

Paso 4: Servir

Sirve las bolitas de pavo tibias. Inserta cada una en un palillo corto y corona con un blueberry fresco. Presenta la salsa de yogur y limón en un pequeño cuenco al lado para que los invitados puedan sumergir las bolitas.

