El cebiche (ceviche en México) es uno de los platillos más importantes de la gastronomía peruana y mundial. D hecho, en 2023, fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Por eso, esta vez, en Menú, te dejamos la receta del chef Daniel Chavez, del restaurante Tono Cevichería en Perú.

Receta de cebiche peruano

Leche de Tigre

Ingredientes

100 g de tomates cherry

25 g de apio

35 g de chalotas

25 g de pimientos rojos

1/2 chile padi

5 g de jengibre

5 g de ajo

190 ml de zumo de lima

25 g de filete de pescado

150 ml de caldo de pescado

10 g de sal

5 g de azúcar

Una pizca de pimienta de Espelette

Cebiche. Foto: cortesía

Preparación

Mezclar todos los ingredientes y dejar marinar en la nevera durante 10 minutos.

Batir la mezcla durante cinco minutos. Colar la mezcla para eliminar los trozos más gruesos y dejar enfriar en la nevera.

Una vez enfriada, rectificar el sazonado si es necesario.

Ceviche

Ingredientes

400 g de filete de pargo cortado en cubitos

100 g de cebolla roja cortada en rodajas finas

Preparación

Mezclar la cebolla con el pescado en un bowl. Añadir sal.

Meter en la nevera durante cinco minutos para mantenerlo frío.

Añadir la leche de tigre (de los pasos anteriores) y dejar marinar durante al menos un minuto.

Emplatar el ceviche y decorar con microcilantro. Servir.

