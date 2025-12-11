Más Información

Salinas Pliego lanza encuesta sobre su asistencia a inauguración del Mundial 2026: "¿me saludan o me abuchean?"

Bad Bunny en CDMX: los mejores memes que dejó el primer concierto en el Estadio GNP

Muere Jeff García: esta fue la última publicación de la voz de Sheen en “Jimmy Neutron” en Instagram

Banco Azteca entrega el Premio Inédito 2025 - Apoyar Nos Toca, una puerta que une la responsabilidad social con el talento mexicano

Banco Azteca y Elektra, entre los 333 Íconos de México reconocidos por Mundo Ejecutivo

El cebiche (ceviche en México) es uno de los platillos más importantes de la gastronomía peruana y mundial. D hecho, en 2023, fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Por eso, esta vez, en , te dejamos la receta del chef Daniel Chavez, del restaurante Tono Cevichería en Perú.

Leer también:

Receta de cebiche peruano

Leche de Tigre

Ingredientes

  • 100 g de tomates cherry
  • 25 g de apio
  • 35 g de chalotas
  • 25 g de pimientos rojos
  • 1/2 chile padi
  • 5 g de jengibre
  • 5 g de ajo
  • 190 ml de zumo de lima
  • 25 g de filete de pescado
  • 150 ml de caldo de pescado
  • 10 g de sal
  • 5 g de azúcar
  • Una pizca de pimienta de Espelette
Cebiche. Foto: cortesía
Preparación

  • Mezclar todos los ingredientes y dejar marinar en la nevera durante 10 minutos.
  • Batir la mezcla durante cinco minutos. Colar la mezcla para eliminar los trozos más gruesos y dejar enfriar en la nevera.
  • Una vez enfriada, rectificar el sazonado si es necesario.

Ceviche

Ingredientes

  • 400 g de filete de pargo cortado en cubitos
  • 100 g de cebolla roja cortada en rodajas finas

Preparación

  • Mezclar la cebolla con el pescado en un bowl. Añadir sal.
  • Meter en la nevera durante cinco minutos para mantenerlo frío.
  • Añadir la leche de tigre (de los pasos anteriores) y dejar marinar durante al menos un minuto.
  • Emplatar el ceviche y decorar con microcilantro. Servir.

