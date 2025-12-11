Más Información
El cebiche (ceviche en México) es uno de los platillos más importantes de la gastronomía peruana y mundial. D hecho, en 2023, fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Por eso, esta vez, en Menú, te dejamos la receta del chef Daniel Chavez, del restaurante Tono Cevichería en Perú.
Receta de cebiche peruano
Leche de Tigre
Ingredientes
- 100 g de tomates cherry
- 25 g de apio
- 35 g de chalotas
- 25 g de pimientos rojos
- 1/2 chile padi
- 5 g de jengibre
- 5 g de ajo
- 190 ml de zumo de lima
- 25 g de filete de pescado
- 150 ml de caldo de pescado
- 10 g de sal
- 5 g de azúcar
- Una pizca de pimienta de Espelette
Cebiche. Foto: cortesía
Preparación
- Mezclar todos los ingredientes y dejar marinar en la nevera durante 10 minutos.
- Batir la mezcla durante cinco minutos. Colar la mezcla para eliminar los trozos más gruesos y dejar enfriar en la nevera.
- Una vez enfriada, rectificar el sazonado si es necesario.
Ceviche
Ingredientes
- 400 g de filete de pargo cortado en cubitos
- 100 g de cebolla roja cortada en rodajas finas
Preparación
- Mezclar la cebolla con el pescado en un bowl. Añadir sal.
- Meter en la nevera durante cinco minutos para mantenerlo frío.
- Añadir la leche de tigre (de los pasos anteriores) y dejar marinar durante al menos un minuto.
- Emplatar el ceviche y decorar con microcilantro. Servir.
