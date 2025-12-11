“Welcome Christmas. Bring your cheer, cheer to all Whos, far and near” es el espíritu que parece haberse apoderado de uno de los bares más queridos de la CDMX.

Esta temporada navideña, Kaito del Valle (¡aunque ya no está en la Del Vale!), que además ocupa el puesto 40 en la lista de los North America’s 50 Best Bars de este año, nos sorprende con un menú de temporada cuya temática te hará recordar las navidades de tu infancia, y en Menú te contamos los detalles.

¿Alguna vez viste “How the Grinch Stole Christmas!” después de abrir tus regalos la mañana de Navidad? ¿O, mejor aún, leíste el libro antes de irte a la cama en Nochebuena? ¡Entonces vas a amar el menú de navideño de Kaito del Valle!

Desde el 3 de diciembre, y hasta el 5 de enero, la barra de Kaito del Valle se convertirá en Whoville. Además de sus cócteles clásicos y los favoritos del lugar, Kaito contará con un menú especial de Navidad inspirado en la imaginación de Dr. Seuss y uno de los personajes navideños más icónicos: The Grinch.

Y no importa si no eres tan fan de la Navidad, pues “No matter how different a Who may appear, he will always be welcomed with holiday cheer” y estos cócteles especiales seguro que te harán cambiar de opinión.

¿Qué beber en Kaito del Valle en diciembre?

El menú navideño de Kaito del Valle está conformado por 4 cócteles cuyos sabores se describen como “nostálgicos”, que evocan recuerdos sobre las galletas con leche para Santa o beber una taza de chocolate caliente con malvaviscos. Sin embargo, por nada del mundo se deja de lado el toque divertido y creativo de sus bebidas especiales.

Así que, si estás pensando en visitar Kaito durante esta temporada, asegúrate de preguntar por sus cócteles navideños:

Tokio Cookies & Milk, de Cinthia Mina: Tequila Patrón Cristalino, Amontillado, té hojicha, miso, Angostura Cocoa Bitter, Pandan, Cookie para Santa.

Foto: IG / Kaito del Valle.

Dr. Seuss, de Claudia Cabrera: Vodka Grey Goose, Sake, Carpano Dry, cordial eucalipto, bitter de pino.}

Foto: IG / Kaito del Valle.

Whogroni, de Claudia Cabrera: Gin Bombay Sapphire, Carpano Classico, Campari, castañas, té chocolate nightcap.

Foto: IG / Kaito del Valle.

Branca Cocoa (hot), de Claudia Cabrera: Branca Menta, cocoa, canela, leche de avena, crema de malvavisco tostado.

Foto: IG / Kaito del Valle.

No dejes pasar la oportunidad y lánzate a probar los cócteles navideños de Kaito para brindar “To kindness and love, the things we need most!”

Kaito

IG: @kaitodelvalle

Dirección: Hamburgo 70B, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

