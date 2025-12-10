Más Información
Diciembre se respira y saborea en cada bocado, pero la temporada navideña no se limita al plato fuerte; también está presente en la parte más dulce de cada cena.
Y hoy en Menú te contamos de algunos de los lugares en la CDMX donde ya puedes comprar postres navideños. ¡Y no hay solo galletas!
Rulce
Para estas fiestas decembrinas, Rulce nos deleita con un menú tan delicioso como festivo. Durante toda la temporada podrás disfrutar de 2 clásicos navideños:
- Un panettone artesanal elaborado con masa madre, al que se le agregan pasas rubias, chocolate semiamargo y cáscara de naranja cristalizada.
- El pastelito selva negra hecho de bizcocho de chocolate relleno con crema suave de chocolate, jalea de cereza y crema montada de cereza.
Sin embargo, también le dan un toque especial con postres de la casa:
- La tartaleta de nuez caramelizada hecha con base crujiente de galleta, bizcocho de nuez, y crema montada de nueces caramelizadas.
- La tartaleta de maracuyá con chocolate blanco en forma de hombre de jengibre.
- Dos versiones de postre en forma de pino: Un croissant relleno de mermelada de mandarina y un mousse de chocolate relleno con jalea de chabacano sobre una base crujiente de amaranto.
- Y claro que sus galletas de jengibre con canela tampoco van a faltar.
Dirección: Coahuila 13, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX
Pastelería Amado
Para llenar de color tu mesa, te recomendamos los postres de Pastelería Amado, durante toda la temporada de fiestas decembrinas. Tendrán disponibles:
- Panettones
- Macarons
- Galletas
- Árboles de chocolate
- Postres individuales
- Pastel del mes
Sus árboles de chocolate son elaborados con chocolate Mendiants y vienen en tres variedades: chocolate con leche, chocolate blanoc, y matcha.
Dirección: Campos Elíseos 204, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, CDMX
Tagers
Por su parte, Tagers estará ofreciendo su clásica rosconcha, así como su versión de rosconcha lotus, pero eso no es todo. También vas a poder disfrutar de sus galletas de doble chocolate y avellana, y el cinnamon roll.
Y este año también se inspiran en los sabores neoyorkinos para alegrar tus días de invierno con postres especiales como:
- El Red velvet cake: bizcocho bañado en 3 leches, con capas de frosting de chocolate blanco con queso crema y una ligera capa de chocolate semi-amargo.
- El Lotus cheesecake: cremoso pastel queso con costra de galletas belgas Lotus; galletas llamadas Speculoos (o Speculaas) se elaboran con canela, clavo, jengibre, nuez moscada, pimienta y cardamomo.
Además, a partir del 20 de diciembre tendrán Rosca de Reyes.
Dirección: Av. de la Paz 40, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX
Bó Pastisseria
Si lo tuyo son los pastelitos con un toque diferente, Bó Pastisseria tiene algo para ti. Su tronco navideño relleno de mousse de nutella, bañado en café y cubierto de chocolate es perfecto para disfrutar con una bebida caliente después de la cena.
Igualmente, sus pretzels de navidad y el árbol de galletas son perfectos para llevar a las reuniones o intercambios; además de llamativos son de lo más navideños.
Puedes hacer tus pedidos por WA a domicilio o recoger en alguna de sus sucursales.
Teléfono: 525620577144
Cuina
Para esta temporada navideña, Cuina lleva la magia hasta tu mesa con sus ingeniosos y deliciosos postres. Podrás encontrar:
- Zorrito: Mousse de vainilla, deliciosa compota de manzana horneada y bizcocho de caramelo.
- Çuinoso: Mousse de chocolate y café, mermelada fresca de naranja y bizcocho de chocolate.
- Bellota: Mousse de chocolate de leche, praliné de avellanas y bizcocho de café con caramelo.
- Pino: Cremoso de yuzu y pino, manzana verde y yogurt.
- Oveja: Delicioso cremoso de guayaba, mermelada de ponche, bizcocho de caramelo y crema de vainilla.
- Bellota: Crujiente y rellena de delicioso brownie.
- Roll-dolfo: Crujiente roll, relleno de chocolate. ¡Un clásico navideño!
Dirección: Tabasco 46, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX
Petit Gateau Café
Finalmente, para que a tu mesa no falten la calidez y la magia de la Navidad, tienes que porbar alguno de los postres especiales de Petit Gateau, tan llenos de sabor como de encanto:
- Noel Rouge: Mousse de gianduja relleno de trufa de coco, con sorbete de mandarina, crumble de almendra y cítricos, un cinturón de chocolate amargo y un gorrito de malvavisco.
- Chat Blanc Noel: Cremoso de chocolate amargo con jengibre sobre streusel de especias y nuez, acompañado de crema de naranja con pequeños regalos de chocolate blanco.
- Gnomo:Mousse de queso de cabra con streusel de especias y nuez, acompañado de sorbete de frutos rojos con pimienta rosa y un toque de confitura de mandarina.
- Iglu-Petit Hiver: Mousse de yogur griego y queso crema, con corazón de confitura de mandarina, cubierto con nieve de coco rallado y pequeños arbolitos navideños de chocolate blanco.
- Copo Encantado: Namelaka de ponche de frutas sobre una base crujiente de streusel de nuez, coronada con un suave muñeco de nieve de malvavisco y una esfera de isomalt brillante, rematado con frutos rojos frescos.
Dirección: Av Independencia 40, Colonia Centro, Cuauhtémoc, CDMX
