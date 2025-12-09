La CDMX es uno de esos lugares que se transforman y mimetizan con cada fiesta y temporada que pasa. ¡Y claro que también se nota en los platillos que puedes encontrar aquí!

Durante el último mes del año, las fiestas decembrinas se apoderan de la decoración y los menús de algunos de tus restaurantes favoritos de la CDMX y en Menú te contamos cuáles son.

¿En qué restaurantes de la CDMX ya hay menú navideño?

Ya sea que estés buscando el lugar perfecto para el intercambio con tus amigos o contemplando opciones para la cena de Nochebuena, aquí te dejamos algunos de los restaurantes en la CDMX que ya tienen menú navideño.

Casa Imperial

Recordando los sabores tradicionales de la Navidad, Casa Imperial presenta un menú de temporada, disponible hasta el 31 de diciembre, que te hará revisitar las navidades pasadas. En este, encontrarás platillos como:

Pavo al Horno, servido con puré de manzana y picadillo de frutos rojos

Bacalao preparado con la receta de la casa, disponible como plato principal o en torta

Romeritos con mole poblano y tortitas de camarón

Igualmente, podrás acompañar tu comida con sus dos versiones de ponche: tradicional y preparado con whisky Abasolo y licor Alma Finca.

Dirección: Emilio Castelar & Galileo, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

Corteza

Por su parte, Corteza presenta dos maneras de disfrutar de su menú de temporada: en el restaurante, y para llevar.

En su versión para llevar, podrás disfrutar de platillos por kilo como: jamón artesanal glaseado con piña, pierna adobada, pechuga de pavo ahumada, lasaña boloñesa, bacalao a la vizcaína, ensalada navideña de manzana, puré de manzana, o puré de papa con gravy.

Mientras que su menú de temporada tendrá opciones como: crema de jitomate rostizado, elotes baby al carbón, edamames tahini con aguacate, alcachofas al gril, short rib, barbacoa de brisket, y podrás maridar con algún a botella de la casa con un descuento del 15%.

Foto: Cortesía.

IG: @cortezarestaurante

Dirección: Pedro Romero de Terreros 629-local B, código 2, Col del Valle Centro, Benito Juárez, CDMX

Tagers

Hasta el 31 de diciembre, Tagers tendrá disponible un menú especial en el que podrás disfrutar tanto desayunos como cenas navideñas.

Para el desayuno podrás elegir entre opciones como: chapata a la vizcaína con bacalao tradicional, sándwich especial de navidad, tortita especial navideña, o algo dulce como el pan francés de manzana con nueces.

Y para la comida y cena, tendrás opciones de lo más navideñas como: pollo Alfredo, salmón holly jolly, lomo en ostra de tres chiles, picaña en salsa de ajo confitado y pimienta, o crema especial de elote.

Foto: Cortesía.

IG: @tagersmx

Dirección: Av. de la Paz 40, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX

Platillos del Mar

Claro que, si lo tuyo es cenar en casa y amas las experiencias íntimas, siempre puedes optar por un menú especial que llega directo a tu casa. Platillos del Mar, la dark kitchen del chef Emmanuel Zúñiga, tiene opciones para todos los gustos, tales como:

Ensalada Waldorf

Clam chowder

Crema de Portobello con jerez

Pavo a las brasas

Estofado de filete de res en su jugo

Picaña de res a las brasas con salsa de vino tinto

Salmón Wellington

Lomo de cerdo adobado

Romeritos con tortitas de camarón

Bacalao a la vizcaína

Todos los platillos se venden por kilo y puedes hacer las combinaciones que quieras.

Foto: Cortesía.

IG: @ platillosdelmar

Teléfono: 55 3246 4113

Buñuelo

Para una cena navideña en casa, Buñuelo presenta un menú 100% para llevar. Tienes hasta el 19 de diciembre para hacer tu pedido y estos serán entregados el 24. Podrás escoger entre platillos como:

Pasta con salsa cremosa de tocino

Pasta con salsa de hongos

Mac & Cheese

Loin chop de cerdo con salsa de guayaba

Pechuga de pavo con salsa de frutos rojos

Picaña de res ahumada con manzano

Y también puedes hacer pedidos para tu cena de año nuevo.

Dirección: Av. Alcanfores 44-local 26, Jardines de San Mateo, Naucalpan de Juárez, Méx.

Grupo Castellano

Además, los restaurantes de Grupo Castellano también se unen a los menús navideños para llevar con una selección de platillos que reúnen lo mejor de sus cocinas.

Deberás hacer tus pedidos con dos días de anticipación para cualquier fecha de diciembre o la primera semana de enero. Y podrás escoger entre platillos como:

camarones rasurados

ensalada navideña de manzana

croquetas de jamón ibérico

pimientos de piquillo rellenos de bacalao

sopa verde de mariscos

crema de langosta

lasagna a la bolognesa

paella valenciana

romeritos con tortitas de camarón

bacalao a la sevillana

lomo de bacalao a la vizcaína

pavo a la leña con relleno y frutos secos

pierna de cerdo adobada

chamorro de cerdo al horno estilo asturiano

¡Recurdo que tu pedido se confirma una vez liquidado!

IG: @ grupocastellano

Sando y Pavorosso

Si traes antojo de algo navideño, pero diferente, esta colaboración es perfecta para ti. Sando y Pavorosso se unen para deleitar paladares con un sando navideño relleno de pavo y acompañado de jarabe de arándano.

¡No puedes dejar pasar la oportunidad de probarlo!

Foto: Cortesía.

IG: @sandomx

Diección: Guanajuato 100, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

