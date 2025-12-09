Más Información
Pensión Bienestar 2026: motivos por los que un adulto mayor podría quedarse sin su apoyo el próximo año
[Publicidad]
La CDMX es uno de esos lugares que se transforman y mimetizan con cada fiesta y temporada que pasa. ¡Y claro que también se nota en los platillos que puedes encontrar aquí!
Durante el último mes del año, las fiestas decembrinas se apoderan de la decoración y los menús de algunos de tus restaurantes favoritos de la CDMX y en Menú te contamos cuáles son.
¿En qué restaurantes de la CDMX ya hay menú navideño?
Ya sea que estés buscando el lugar perfecto para el intercambio con tus amigos o contemplando opciones para la cena de Nochebuena, aquí te dejamos algunos de los restaurantes en la CDMX que ya tienen menú navideño.
Casa Imperial
Recordando los sabores tradicionales de la Navidad, Casa Imperial presenta un menú de temporada, disponible hasta el 31 de diciembre, que te hará revisitar las navidades pasadas. En este, encontrarás platillos como:
- Pavo al Horno, servido con puré de manzana y picadillo de frutos rojos
- Bacalao preparado con la receta de la casa, disponible como plato principal o en torta
- Romeritos con mole poblano y tortitas de camarón
Igualmente, podrás acompañar tu comida con sus dos versiones de ponche: tradicional y preparado con whisky Abasolo y licor Alma Finca.
- Dirección: Emilio Castelar & Galileo, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, CDMX
Corteza
Por su parte, Corteza presenta dos maneras de disfrutar de su menú de temporada: en el restaurante, y para llevar.
En su versión para llevar, podrás disfrutar de platillos por kilo como: jamón artesanal glaseado con piña, pierna adobada, pechuga de pavo ahumada, lasaña boloñesa, bacalao a la vizcaína, ensalada navideña de manzana, puré de manzana, o puré de papa con gravy.
Mientras que su menú de temporada tendrá opciones como: crema de jitomate rostizado, elotes baby al carbón, edamames tahini con aguacate, alcachofas al gril, short rib, barbacoa de brisket, y podrás maridar con algún a botella de la casa con un descuento del 15%.
- IG: @cortezarestaurante
- Dirección: Pedro Romero de Terreros 629-local B, código 2, Col del Valle Centro, Benito Juárez, CDMX
Leer también: Cuál es la fruta correcta para hacer ponche navideño tradicional
Tagers
Hasta el 31 de diciembre, Tagers tendrá disponible un menú especial en el que podrás disfrutar tanto desayunos como cenas navideñas.
Para el desayuno podrás elegir entre opciones como: chapata a la vizcaína con bacalao tradicional, sándwich especial de navidad, tortita especial navideña, o algo dulce como el pan francés de manzana con nueces.
Y para la comida y cena, tendrás opciones de lo más navideñas como: pollo Alfredo, salmón holly jolly, lomo en ostra de tres chiles, picaña en salsa de ajo confitado y pimienta, o crema especial de elote.
- IG: @tagersmx
- Dirección: Av. de la Paz 40, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX
Platillos del Mar
Claro que, si lo tuyo es cenar en casa y amas las experiencias íntimas, siempre puedes optar por un menú especial que llega directo a tu casa. Platillos del Mar, la dark kitchen del chef Emmanuel Zúñiga, tiene opciones para todos los gustos, tales como:
- Ensalada Waldorf
- Clam chowder
- Crema de Portobello con jerez
- Pavo a las brasas
- Estofado de filete de res en su jugo
- Picaña de res a las brasas con salsa de vino tinto
- Salmón Wellington
- Lomo de cerdo adobado
- Romeritos con tortitas de camarón
- Bacalao a la vizcaína
Todos los platillos se venden por kilo y puedes hacer las combinaciones que quieras.
- IG: @ platillosdelmar
- Teléfono: 55 3246 4113
Buñuelo
Para una cena navideña en casa, Buñuelo presenta un menú 100% para llevar. Tienes hasta el 19 de diciembre para hacer tu pedido y estos serán entregados el 24. Podrás escoger entre platillos como:
- Pasta con salsa cremosa de tocino
- Pasta con salsa de hongos
- Mac & Cheese
- Loin chop de cerdo con salsa de guayaba
- Pechuga de pavo con salsa de frutos rojos
- Picaña de res ahumada con manzano
Y también puedes hacer pedidos para tu cena de año nuevo.
- Dirección: Av. Alcanfores 44-local 26, Jardines de San Mateo, Naucalpan de Juárez, Méx.
Leer también: Cuáles son los beneficios de comer romeritos
Grupo Castellano
Además, los restaurantes de Grupo Castellano también se unen a los menús navideños para llevar con una selección de platillos que reúnen lo mejor de sus cocinas.
Deberás hacer tus pedidos con dos días de anticipación para cualquier fecha de diciembre o la primera semana de enero. Y podrás escoger entre platillos como:
- camarones rasurados
- ensalada navideña de manzana
- croquetas de jamón ibérico
- pimientos de piquillo rellenos de bacalao
- sopa verde de mariscos
- crema de langosta
- lasagna a la bolognesa
- paella valenciana
- romeritos con tortitas de camarón
- bacalao a la sevillana
- lomo de bacalao a la vizcaína
- pavo a la leña con relleno y frutos secos
- pierna de cerdo adobada
- chamorro de cerdo al horno estilo asturiano
¡Recurdo que tu pedido se confirma una vez liquidado!
- IG: @ grupocastellano
Sando y Pavorosso
Si traes antojo de algo navideño, pero diferente, esta colaboración es perfecta para ti. Sando y Pavorosso se unen para deleitar paladares con un sando navideño relleno de pavo y acompañado de jarabe de arándano.
¡No puedes dejar pasar la oportunidad de probarlo!
- IG: @sandomx
- Diección: Guanajuato 100, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]