Si se está aburrido de la misma rutina en la Ciudad de México, para los amantes del ciclismo y, sobre todo, de la comida, diciembre es el momento ideal para apartar una fecha y así, vivir un evento gastronómico y deportivo imperdible.

En Menú te contamos todo sobre El Taco Tour en bici por el Centro Histórico, un paseo en bicicleta que invita a sus participantes a recorrer la ciudad mientras se fusionan su arquitectura, su historia y, por supuesto, uno de los grandes clásicos de la gastronomía capitalina: los tacos.

Tours en Bici CDMX organiza esta experiencia que une gastronomía, arquitectura y movilidad. Foto: Web Eventbrite

Leer también ¿Cuánto cuesta hacer pavo al horno esta navidad?

¿Qué es El Taco Tour en bici?

Hay muchas formas de descubrir la ciudad, y por ello existen múltiples experiencias guiadas que permiten adentrarse en ella y vivirla de una manera distinta, aunque sea por un día. Entre todo lo que ofrece la CDMX, la comida se ha convertido en una de las rutas más atractivas para conocer la vida capitalina.

Por esta razón, elegir un buen tour puede marcar la diferencia. Un ejemplo es El Taco Tour en bici por el Centro Histórico, una experiencia que combina la energía del ciclismo con el placer de degustar uno de los platillos más representativos de la Ciudad de México, los tacos.

De acuerdo con el portal organizador de eventos Eventbrite, este recorrido tiene una dificultad apta para principiantes, ya que es catalogado como plano y ligero. Además de pedalear entre edificios, monumentos y plazas históricas, algunas de las más antiguas e importantes de la capital, el tour ofrece la oportunidad de probar tacos recomendados por los propios habitantes de la ciudad.

Durante el recorrido, los participantes podrán degustar opciones como tacos de mixiote, de canasta, de birria, suadero, bistec y al pastor, entre otros. Asimismo, el trayecto contempla algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, como La Ciudadela, Regina, el Zócalo, el Templo Mayor, Garibaldi y la Alameda Central.

El recorrido está diseñado para principiantes y permite conocer la CDMX desde una perspectiva diferente y activa. Foto: Freepik

Con una duración aproximada de tres horas y media y un recorrido de cerca de 12 kilómetros, el tour incluye bicicleta, casco, chaleco reflectante, hidratación y el acompañamiento de un arquitecto como guía. La experiencia es organizada por Tours en Bici CDMX, un proyecto que también ofrece recorridos temáticos similares, como el Taco Bike Tour: Michelin Guide Edition CDMX.

¿Cuándo y dónde será el Taco Tour en bici?

Agendado para el sábado 27 de diciembre, El Taco Tour en bici por el Centro Histórico se llevará a cabo en un horario aproximado de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Para participar, es necesario adquirir los boletos a través del portal Eventbrite o mediante las redes sociales de los organizadores, Tours en Bici CDMX.

El costo general del recorrido es de $950 pesos por persona. No obstante, de acuerdo con la información publicada en Eventbrite, actualmente existe una promoción 2x1 exclusiva para residentes de la Ciudad de México y el Estado de México, sujeta a disponibilidad y vigencia al momento de la compra.

La salida del tour está programada a las 11:00 horas desde Calle Dinamarca número 11, colonia Juárez, una ubicación de fácil acceso cercana al Metro Insurgentes de la Línea 1 y al Metrobús Hamburgo, Línea 7.

El tour incluye bicicleta, casco, chaleco reflectante e hidratación para una experiencia segura en la Ciudad de México. Foto: Freepik

Se recomienda a los asistentes llegar al menos 15 minutos antes de la hora indicada para realizar el registro correspondiente, recibir el equipo y evitar retrasos en el inicio del recorrido.

Este recorrido se convierte en una opción ideal para quienes buscan explorar la Ciudad de México desde una perspectiva distinta, combinando actividad física, gastronomía y patrimonio urbano en una sola experiencia. El Taco tour en bicicleta es de esta manera, una oportunidad para cerrar el año pedaleando, descubriendo sabores tradicionales y redescubriendo el Centro Histórico de la ciudad.

Leer también Qué bebidas no tomar si tienes presión arterial alta

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters