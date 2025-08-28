Cuando se trata de comida callejera o lista comer en tu break de la oficina, no hay nada como los tacos. De canasta, de bistec, de chicharrón, ¡hay de todo!

Sin embargo, hoy en Menú queremos hablarte de unos tacos en particular: los tacos de guisado, específicamente de su origen.

¿Qué son los tacos de guisado?

Como bien menciona la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el taco es tradición y cultura para México. Pocas cosas se sienten tan mexicanas como un taco, y el mundo lo sabe.

En la gastronomía mexicana, se reconocen muchísimas variedades de tacos, son casi tan versátiles como una torta.

El taco de guisado es particularmente reconocido por su oferta variada dentro de su misma categoría. Suelen servirse con una cama de arroz y el "guisado" de tu preferencia. Chiles rellenos, tortitas de papa, chicharrón en salsa verde o roja, rajas con crema, tinga, mole, el límite se define tan solo por la creatividad.

Los tacos de guiado son una excelente opción para todos aquellos que se aburren de comer siempre lo mismo, pues ofrecen opciones cambiantes y hasta de temporada por un precio generalmente accesible.

¿De dónde son los tacos de guisado?

Pese a su notable distribución a lo largo y ancho de la CDMX, los tacos de guisado son de hecho de Morelos. ¡Así es! son una variación o adaptación de los tacos acorazados o de arroz, típicos de Cuernavaca.

Su origen se ubica, según múltiples relatos anecdóticos, en los campos de caña de azúcar en los 50s. Los tacos de guisado nacen de la necesidad de la clase obrera y, debido a su practicidad y valor nutrimental superior a otras comidas callejeras, pronto se popularizó en todo Morelos.

Actualmente, los tacos de guisado siguen siendo un preciado platillo para la clase trabajadora de la CDMX, perfecto para consumir un alimento de manera rápida pero con un poco de calor hogareño.

¿Los tacos de guisado se comen solo en las mañanas?

¡La pregunta del millón! Seguro que alguna vez has escuchado que los tacos de guisado son un platillo mañanero, destinado al desayuno o almuerzo; y esto no es del todo mentira.

Aunque no se trata de un horario 100% intencional, los tacos de guisado suelen venderse en las mañanas y media tarde porque coincide con la jornada laboral de la mayoría de las personas en la CDMX, pero eso no significa que no puedan encontrarse en cualquier otro horario.

¡Puedes disfrutar tacos de guisado a cualquier hora del día!

