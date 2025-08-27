Hace tres años, el chef del momento, David Castro Hussong, conocido por sus proyectos gastronómicos como Fauna o Bruma, llegó a la vibrante colonia Roma con un nuevo concepto, una cantina gourmet que trajera lo mejor del norte, sin perder el estilo de la CDMX. Así nació El Tigre Silencioso.

Este lugar celebró su tercer aniversario con platillos entrañables de la carta, acompañados de tres vinos de la Bodega Aborigen y el enólogo Lucas D’Acosta, que están únicamente disponibles dentro de El Tigre Silencioso.

En Menú te contamos qué pedir, de qué trata y algunos de los mejores tragos del restaurante.

Prueba los platillos en El Tigre Silencioso, una cantina gourmet en la colonia Roma. Fotos: cortesía / Instagram

El Tigre Silencioso: una cantina norteña en CDMX

Dentro de Casa Balta, una mansión de 1914, se encuentra El Tigre Silencioso, donde convive con otros restaurantes. Esta amalgama une un menú reconfortante y cantinero con coctelería, vinos de alta calidad y un estilo gourmet.

Al entrar al restaurante, se siente como escapar de la CDMX hacia una cantina norteña, en donde los delicados murales, la barra y los platillos se fusionan en una experiencia culinaria que solo puedes encontrar en Ensenada o Valle de Guadalupe, y alguno que otro bar en la frontera del norte de México.

La esencia de El Tigre Silencioso está en conjuntar lo mejor de muchos mundos en un solo lugar, desde vinos mexicanos de baja producción, pasando por una reinterpretación del alta cocina en la cantina, hasta un speakeasy con coctelería única con "El Tigrillo".

Prueba los platillos en El Tigre Silencioso, una cantina gourmet en la colonia Roma. Fotos: cortesía / Instagram

¿Qué pedir en El Tigre Silencioso?

Para adentrarse en el menú de El Tigre Silencioso, te recomendamos pedir entradas:

Un platón de carne seca

Aceitunas y queso ramonetti

Croquetas de pescado

Si quieres adentrarte en el menú con platillos ligeros, puedes pedir el ceviche de kampachi (pescado suave y ligeramente cremoso), o bien, la ensalada de tomates con vinagreta de chile pasilla. También puedes pedir las empanadas de espinacas o el fideo con camarón

En este momento, podrías probar el vino blanco de la casa, "Blanco del Tigre", una mezcla de Chenin Blanc, Chardonnay y Ugni Blanc, fermentada con lías en barricas durante cuatro meses. Es de perfil seco, amable y con buena acidez, ideal para platos con grasa sutil.

Para continuar, vienen dos de las joyas de El Tigre Silencioso:

El taco de camarón, con costra de queso ramonetti, cabeza de res planchada y mayonesa de chiles tatemados.

El fideo de abulón, con crema de ostión ahumado y tocino.

Prueba los platillos en El Tigre Silencioso, una cantina gourmet en la colonia Roma. Fotos: cortesía / Instagram

Marídalos con "Naranja del Tigre", un vino naranja de Palomino con dos semanas de maceración y remontado oxidativo. De perfil especiado, con estructura y presencia. Que también acompaña perfecto otro platos como el pulpo con pipián de aceituna o el atún con mantequilla avellanada.

Para los platos fuertes, te sugerimos probar:

La costilla corta con alubias y chile chintextle, si eres de los que les gusta taquear y enchilarse un poquito.

Milanesa de calamar con alioli de semilla de mostaza, limón tatemado y salsa macha con soya. Uno de los platos más memorables del Tigre Silencioso.

Prueba los platillos en El Tigre Silencioso, una cantina gourmet en la colonia Roma. Fotos: cortesía / Instagram

Puedes armonizarlos con un vino tinto, prueba el "Tinto del Tigre": Grenache del Valle de San Vicente, sin barrica, fermentado en acero inoxidable. De perfil frutal, fresco y ligero. Se sirve un poco más frío y, si tienes antojo, lo puedes acompañar también de carnitas, costillas o tacos con salsas especiadas.

Finalmente, para el postre puedes probar las creaciones de la chef Maribel Aldaco, como la crema de cacahuate y chocolate, o el higo con queso mascarpone. Puedes terminar la velada con una taza de café, o bien, pedir el negroni de la casa, un cocktail clásico reinterpretado que se envasa en botellas de vidrio y se deja añejar, lleva petnat, vermout, campari y bitter.

Prueba los platillos en El Tigre Silencioso, una cantina gourmet en la colonia Roma. Fotos: cortesía / Instagram

Si quieres probar más de la coctelería del lugar, te recomendamos pasar a su "bar secreto", el Tigrillo, especializado en coctelería clásica y champgane.

Recuerda que estos tres vinos son exclusivos de El Tigre Silencioso, pensados para armonizar toda su propuesta gastronómica.

Prueba los platillos en El Tigre Silencioso, una cantina gourmet en la colonia Roma. Fotos: cortesía / Instagram

El Tigre Silencioso

Dirección: Colima 159-int 1 a, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

IG: @el.tigre.silencioso

