En número 157 de la Avenida de la República se encuentra Arango Cantina, dirigida por el chef Alejandro Cuatepotzo, un refugio con una de las mejores vistas al Monumento a la Revolución y una cuidadosa carta con los platos cantineros más originales de la zona.

Este lugar se solía ser el restaurante “Arango, cocina de raíces”, pero tras un cambio de espíritu y de menú, el chef Alex, junto con los socios del sitio decidieron darle un giro para apegarse todavía más hacia las costumbres del centro de México desde 1857: las cantinas.

“La idea de la cantina es ser un poco más amigables, más accesibles, pero sin perder la esencia que hemos tenido siempre, tener productos e ingredientes de calidad y ser cercanos con los proveedores”, explicó el chef Cuatepotzo.

Arango Cantina, un restaurante con vista al Monumento a la Revolución. Foto: Instagram

Platillos cantineros que trascienden

Para quienes decidan comer en la cantina con el mural de Francisco Villa pintado y una gran vista a la Plaza de la República, se recomienda pedir para compartir. Iniciar con unos esquites negros es la opción para aquellos que buscan sabores familiares con un giro, van con carne de res y mayonesa de habanero.

El carpaccio de res con queso parmesano y pantomate es una de las joyas de la cantina, ideal si se quiere empezar botaneando o para acompañar con un buen mezcal. Aunque si se busca lo refrescante, sin duda el aguachile rojo de camarón con aguacate es la mejor idea.

La mesa puede continuar con una ensalada Caesar, hecha en frente del comensal, como debe ser, son hojas de lechuga fresca llevadas a la brasa y acompañadas con el aderezo tradicional.

Arango Cantina, un restaurante con vista al Monumento a la Revolución. Foto: Instagram

Otra opción es seguir con alguna sopa, hay de tortilla y fideo seco, incluso, una reinterpretación de la sopa de cebolla con ajo y fondo de tomate. Para aquellos que van al punto, hay variedad de tacos que van desde gringas y campechanos, hasta rib eye, lengua de res, lechón y flautas de suadero. Además, hay tortas de milanesa de res o lomo de cerdo adobado.

El climax de la comida o cena puede llegar de la mano de un pescado zarandeado acompañado de arroz con frutos secos; las enchiladas con mole poblano rellenas de suadero y aguacate son una excelente opción, pero la escena se la roba la milanesa de res gratinada acompañada de puré de papa, un clásico simple, pero inolvidable.

Para compartir está disponible el indispensable chamorro cantinero, acompañado de guacamole, frijoles veneno y chiles toreados. El pescado a las brasas acompañado de arroz y espinacas a la crema es una opción si se quiere seguir con el tono marino, acompañado de un vino blanco cremoso.

Arango Cantina, un restaurante con vista al Monumento a la Revolución. Foto: Instagram

En cambio, para opciones fuertes, está la cazuela de pato confitado con mole manchamanteles o las costillas de res con mole negro de Tlaxcala. Para algo diferente, sin duda la cazuela de pulpo al ajillo con papas fritas es la opción.

El dulce punto final puede ser clásico con el flan de caramelo y frutas; suavemente ácido con el pastel de limón; fuerte si acompañas el pastel de chocolate con un espresso Martini; o refinado con unas crepas de dulce de leche o suzette.

Arango Cantina, un restaurante con vista al Monumento a la Revolución. Foto: Instagram

Hay que remarcar que, al ser cantina, la oferta de bebidas crece, así que no se debe tener miedo de preguntar al servicio en turno de sus maridajes preferidos que van desde mezcales y raicillas hasta vinos mexicanos o cócteles.

La renovación de Arango no solo es estética, sino responde al barrio, a la necesidad de volver a los orígenes cantineros de la Tabacalera sin perder la atención al detalle y las grandes recetas que caracterizan el proyecto del chef Cuatepotzo.

Arango Cantina, un restaurante con vista al Monumento a la Revolución. Foto: Instagram

Arango Cantina

Dirección: Av. de la República 157-piso 7, Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX.

IG: @arangocantina

