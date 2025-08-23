Los higos son frutas de sabor dulce que, al incorporarlos a tu dieta, pueden aportar beneficios gracias a sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, identificar cuándo están listos para comer puede resultar complicado, ya que su color no siempre refleja su estado de maduración.

En Menú te enseñamos a reconocer el momento ideal para disfrutar de los higos, basándonos en aspectos más allá del color.

Los higos son frutas dulces y llenas de antioxidantes, ideales para incluir en la dieta. Foto: Freepik

Leer también Dónde comer hongos en la CDMX (y fuera de esta)

¿Cuándo es el mejor momento para comer un higo?

Los higos han acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia. Crecen en climas cálidos y tienen su origen en Asia. De acuerdo con el portal EatingWell, la evidencia arqueológica los remonta al menos al año 5000 a. C., siendo posiblemente la primera fruta domesticada por el hombre.

No obstante, su cosecha y selección pueden ser complicadas. El sitio Lazy Dog Farm, especializado en jardinería, señala que, a diferencia de otras frutas, el color del higo no siempre es un indicador confiable de maduración.

Al existir diferentes variedades, puede haber una gran diferencia entre comer un fruto inmaduro y disfrutarlo en su punto exacto.

Por ejemplo, la fuente menciona que el higo de baya clara, como el Conadria, comienza siendo verde y se mantiene de ese color al madurar; mientras que el higo de miel, que inicia verde pálido, se torna amarillo cuando está listo.

Con práctica, elegir higos en su punto se vuelve sencillo y gratificante. Foto: Freepik

En contraste, el higo de baya oscura es verde al inicio y adquiere un exterior morado intenso al madurar. Por lo tanto, el color por sí solo no es un indicador fiable de su estado.

La Fundación Española de Nutrición, en su monografía sobre el higo, explica que su estacionalidad se divide en dos momentos: primero, la breva, que surge a finales de la primavera a partir de yemas de flor que permanecieron en reposo durante el invierno; y después, los higos propiamente dichos, que se producen entre el verano y el otoño.

Aunque pueda parecer complicado identificar cuándo están listos los higos para comer, existen algunos trucos que pueden ayudarte a reconocerlos en su punto perfecto.

Aprender a identificar higos maduros facilita escoger los mejores ejemplares cada temporada. Foto: Freepik

¿Qué debo observar en un higo para saber si está maduro?

Determinar si un higo está en su punto puede ser una tarea más compleja de lo que parece, incluso desde el momento de la cosecha. El portal Life Cycles, especializado en agricultura, explica que el primer paso es observar su aspecto directamente en la higuera.

Un higo que aún no está listo suele mantenerse rígido, firme y sobresaliendo de la rama, resistiendo la gravedad. En cambio, un higo maduro luce más flácido, colgante y con la apariencia de estar a punto de desprenderse por sí solo. Este es uno de los signos más confiables de que ha alcanzado su madurez.

Aunque el color externo puede resultar engañoso, pues varía según la variedad el interior de la fruta y su consistencia ofrecen pistas más claras.

Por ejemplo, un higo verde presenta piel gruesa y, al abrirlo, un interior blanco y duro. En contraste, un higo maduro se caracteriza por tener la piel más delgada y un interior rosado con semillas viscosas, que le dan esa textura jugosa tan característica.

Un higo maduro cuelga flácido de la rama, señal de que está listo para cosechar. Foto: Freepik

El tacto es otro aliado fundamental para identificar la madurez. Un higo en su punto resulta suave y esponjoso, similar a un globo de agua parcialmente lleno. Si al presionarlo la piel no cede bajo los dedos y se siente demasiado firme, lo más probable es que aún no esté listo.

Además de la apariencia y el tacto, existen otros indicadores que ayudan a confirmar la maduración:

El sabor: un higo maduro ofrece un dulzor intenso, comparable con la miel, mientras que uno inmaduro conserva un perfil más vegetal, parecido al pepino.

El ombligo o abertura basal: si esta pequeña abertura en la base del fruto aparece ligeramente abierta, agrietada o incluso goteando un poco de jugo, es una señal clara de que el higo está en su punto óptimo para disfrutarse.

Al momento de comprar higos, si bien buscamos siempre las frutas más prontas para comer, verifica que la piel esté intacta, sin demasiadas grietas ni zonas muy húmedas, ya que esto podría indicar que están demasiado maduros o próximos a echarse a perder.

Prefiere aquellos que desprendan un ligero aroma dulce y que, al levantarlos, se sientan pesados para su tamaño ya que es una señal de jugosidad y frescura.

Aunque pueda parecer complicado al principio, con un poco de práctica se vuelve sencillo identificar cuáles están en su punto perfecto. Así podrás disfrutar de todo el dulzor y la frescura de esta fruta milenaria, ya sea al natural o en tus preparaciones favoritas.

Un higo en su punto desprende aroma dulce y un sabor comparable con la miel. Foto: Freepik

Leer también Hongosto: todo lo que tienes que saber sobre los hongos comestibles en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters