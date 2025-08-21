Si eres amante de los mariscos o simplemente buscas un plan divertido para el fin de semana sin alejarte demasiado de la Ciudad de México, la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec es una opción imperdible.

En Menú te compartimos todos los detalles para que planees tu visita: te decimos cuándo y dónde se llevará a cabo y cuáles son las actividades que no te puedes perder para disfrutar al máximo de esta gran fiesta gastronómica en el corazón del Estado de México

Lánzate a la Feria del Marisco y disfruta de uno de los encuentros gastronómicos más esperados del año. Foto: Facebook Oficial de Ayuntamiento de Zinacantepec 2025-2027

¿Qué hay en la Feria del marisco 2025 en Zinacantepec?

Del náhuatl “Junto al cerro de los murciélagos”, Zinacantepec, según datos de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, ostenta la categoría de “Pueblo con Encanto” gracias a su riqueza cultural y natural: desde el Museo de Arte Virreinal hasta su cercanía con el imponente Nevado de Toluca.

Sin embargo, uno de sus mayores orgullos es su corredor gastronómico especializado en pescados y mariscos, considerado el corazón culinario de la región.

Con ese trasfondo, llega la 12ª Feria del Marisco en Zinacantepec, una celebración que reúne lo mejor de los sabores del mar con actividades para toda la familia y, en especial, para los verdaderos amantes de los mariscos.

La feria contará con más de 70 marisquerías y pescaderías, donde los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de platos: ceviches, cocteles, aguachiles, tostadas, pulpo, mojarras, camarones, “vuelve a la vida” y muchas propuestas más.

Vive el ambiente único de la Feria del Marisco con música, cultura y lo mejor del sabor costeño. Foto: Freepik

El objetivo central es claro: impulsar la economía local y brindar un escaparate a restauranteros, pescadores y emprendedores de la zona.

Con la expectativa de recibir a miles de visitantes, la feria ofrecerá más de 600 recetas preparadas con el producto estrella: los pescados y mariscos. Para garantizar abundancia y frescura, se dispondrá de 12 toneladas de producto proveniente de San Luis Mextepec, una de las zonas con mayor tradición en este ramo.

Pero no todo será gastronomía. Durante el fin de semana se desarrollarán actividades que complementan la experiencia:

Carnaval Marisquero: viernes 22 de agosto, con invitación a acudir disfrazados.

Lucha libre mexicana: domingo 24 de agosto, en el Jardín Constitución.

Carrera del Marisco: domingo 24 de agosto, con un recorrido de 5 km por las principales calles del municipio y una bolsa de 30 mil pesos en premios.

La música tampoco faltará. En el escenario principal se presentarán agrupaciones de renombre como La Sonora Dinamita, Los BYBYS, Los Yonic’s y Edwin Luna con La Trakalosa de Monterrey, garantizando un ambiente festivo apto para toda la familia.

La Feria del Marisco te espera con platillos frescos, recetas tradicionales y propuestas innovadoras. Foto: Freepik

¿Cuánto cuesta ir a la Feria del marisco 2025?

Asistir a la Feria del Marisco será completamente gratuito, al igual que muchas de sus actividades culturales y recreativas. No obstante, aunque la entrada no tiene costo, los precios de los alimentos y bebidas variarán según cada expositor, lo que garantiza opciones para todos los presupuestos.

La 12.ª edición de la Feria del Marisco se celebrará del viernes 22 al domingo 24 de agosto de 2025, en un horario de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., en el municipio de Zinacantepec, parte del área conurbada de la ciudad de Toluca, Estado de México.

La feria tendrá dos sedes principales: la Plaza Cívica de Zinacantepec y el Pabellón de San Luis Mextepec, donde se concentrarán la mayoría de las actividades gastronómicas, culturales y musicales.

La Feria del Marisco se convierte en punto de encuentro de chefs, productores y amantes de la buena mesa. Foto: Freepik

Llegar desde la Ciudad de México es sencillo. En automóvil, basta con tomar la autopista México–Toluca; una vez en la capital mexiquense, Zinacantepec se encuentra a solo 15 minutos del centro.

Otra alternativa rápida y cómoda es el tren interurbano El Insurgente: desde la estación Santa Fe puedes abordar con destino a Zinacantepec, estación terminal y muy cercana a las sedes del evento. Una cita imperdible para quienes buscan buena comida, tradición y diversión a tan solo unos kilómetros de la Ciudad de México.

