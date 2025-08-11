Los esquites y elotes, los antojitos preferidos por muchos, tendrán su propio festival en la Ciudad de México. Así que si buscas una experiencia gastronómica y repleta de actividades culturales, este evento es para ti.

En Menú te contamos todos los detalles de la Feria del Elote y Esquites 2025, evento que se llevará a cabo en un pueblo importante de la alcaldía Tláhuac.

La Feria del Elote y Esquites 2025 es una celebración que destaca la riqueza gastronómica y cultural del maíz en la Ciudad de México. Foto: Facebook "Tláhuac, Renace para tu Bienestar"

¿Qué habrá en la Feria del Elote y Esquites 2025?

De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, la palabra esquites proviene del náhuatl y significa “tostar maíz”. Este antojito es muy popular en las calles de nuestra capital; pero no solo son un referente gastronómico, sino también cultural.

Y es que se pueden encontrar en puestos ubicados en las esquinas, en las salidas de panaderías, cines, estaciones del Metro, estadios y otros lugares concurridos, principalmente por las noches.

Por lo anterior, en la CDMX se organizan eventos con los que se busca homenajear su trascendencia dentro y fuera del país. Para muestra, la Feria del Elote y Esquites 2025.

En su XXX edición podrás disfrutar una oferta gastronómica en la que destacan:

Elotes preparados: desde los clásicos con chile, mayonesa y queso, hasta versiones gourmet con champiñones, suadero y longaniza.

Esquites tradicionales y creativos.

Postres a base de maíz: panqués, pan de elote, entre otros.

Antojitos de masa blanca, azul o amarilla: quesadillas, sopes, picadas, tlacoyos, huaraches, gorditas, tamales y tlaxcales.

Como podrás ver, esta feria celebrará con orgullo todas las maneras aprovechar el maíz y complementará su propuesta con actividades culturales, por ejemplo, música regional, danza folklórica, torneos de fútbol, talleres, conversatorios y exposición de artesanías.

En San Juan Ixtayopan, se podrán degustar elotes y esquites preparados de forma tradicional y gourmet, acompañados de música regional.Foto: Freepik

¿Cuándo será la Feria del Elote y Esquites 2025?

La Feria del Elote y el Esquites 2025 se llevará a cabo en la Plaza de la Igualdad, ubicada en el pueblo de San Juan Ixtayopan, alcaldía Tláhuac, CDMX.

Este año se celebrará del sábado 9 al domingo 17 de agosto, con una programación de actividades que comenzarán alrededor del mediodía y, en algunos casos, se extenderá hasta las 22:00 horas.

La entrada será gratis, por lo que solo tendrás que considerar el gasto en alimentos, bebidas o artesanías que desees adquirir.

La Semana Cultural del Maíz impulsa el cuidado de la agricultura urbana y la identidad local en CDMX. Foto: Freepik

¿Cuál es la relación de San Juan Ixtayopan con el maíz?

Un artículo del blog oficial de la Ciudad de México, en su sección de Barrios y Colonias, explica que San Juan Ixtayopan es uno de los 7 pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac.

Por lo anterior, conserva un rico sistema agrícola tradicional basado en la milpa y en las chinampas, donde el maíz es el cultivo principal y un símbolo de identidad y sustento para sus habitantes.

San Juan Ixtayopan es la sede de la Semana Cultural del Maíz, evento promovido por el gobierno local para celebrar, preservar y difundir la importancia histórica, cultural y económica de este alimento en la región.

Las actividades, como la Feria del Elote y Esquites 2025, buscan fortalecer la identidad comunitaria y fomentar la importancia de la agricultura urbana y tradicional en nuestra capital.

San Juan Ixtayopan, uno de los pueblos originarios de Tláhuac, mantiene viva la tradición agrícola del maíz. Foto: Facebook "Tláhuac, Renace para tu Bienestar"

