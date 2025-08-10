¿Buscas nuevas experiencias antes de que termine el verano? Para quienes disfrutan de los pueblos mágicos, el buen comer y una variada cartelera de actividades deportivas, culturales y musicales para todas las edades, una excelente opción es la Feria del Elote Jala 2025 en Nayarit.

En Menú te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de este evento y, sobre todo, cuándo y dónde es para que no te la pierdas.

Platillos típicos a base de maíz cautivan el paladar en la Feria del Elote 2025

Leer también ¿Cuántas calorías tiene un plato de frijoles?

¿Qué hace única la gastronomía de La Feria del Elote de Jala Nayarit?

Jala, ubicado en el estado de Nayarit, se convierte en un punto de encuentro entre la cultura y la gastronomía. Denominado en su sitio oficial como “tierra de maíz”, es un Pueblo Mágico incorporado al título desde 2012, donde el atractivo turístico va más allá de recorrer sus calles empedradas.

La Feria del Elote, realizada año con año durante el mes de agosto, es prueba de la conexión tan especial entre la cultura de Jala y su gastronomía. El gobierno municipal al que pertenece Jala menciona que sus productos son únicos, y que su singularidad radica en la cercanía con el volcán Ceboruco y en la riqueza de las cenizas con las que se cultiva su maíz.

En esta edición, se contará con una amplia oferta gastronómica basada en el elote y el maíz criollo local. Los asistentes podrán encontrar elotes asados, hervidos y en crema, así como esquites, tamales, pan artesanal, gorditas rellenas, atole y otros productos elaborados a partir de maíz.

Además, se instalarán pasillos gastronómicos y un tianguis móvil donde participan cocineros tradicionales y productores locales.

Celebrada en Jala, la Feria del Elote promueve las raíces y costumbres del pueblo nayarita. Foto: Secretaria de Turismo Blog

Uno de los mayores atractivos de la Feria del Elote 2025, es el concurso de del “Elote más grande del mundo”, que se llevará a cabo el jueves 14 de agosto. Durante este momento agricultores locales presentan mazorcas de la variedad nativa de maíz “Jala”, reconocida por alcanzar tamaños superiores a los 45 centímetros.

De hecho, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), esta variedad es considerada la más grande del mundo, y su cultivo está asociado a las condiciones geográficas y volcánicas de la región.

Aunque la oferta gastronómica es uno de los ejes principales del evento, el festejo en honor al elote va más allá del paladar y se extiende a una cartelera de actividades culturales que fortalecen la identidad y tradiciones de la región.

La Feria del Elote es una opción ideal para una escapada cultural durante las vacaciones de verano. Foto: Freepik

¿Qué encontrarás en la Feria del Elote 2025 de Jala Nayarit?

Además de la oferta gastronómica, la Feria del Elote Jala 2025 incluye una variedad de actividades culturales distribuidas a lo largo de los ocho días de celebración. Entre ellas destacan el desfile inaugural, programado para el sábado 9 de agosto, seguido por la coronación de la Reina Jala 2025 y la premiación a la mejor playera del rompimiento.

El domingo 10 se inaugurará el andador artesanal, donde artesanos locales exhibirán y pondrán a la venta productos típicos de la región. También se realizará una mariscada mágica, con ambientación cultural, y actividades en el Foro Cultural del pueblo, que incluirán música y presentaciones en vivo.

Durante el lunes 11 y martes 12, los visitantes podrán asistir a la exposición pictórica “Corazones viajeros”, instalada como parte de la programación artística, así como al desfile conocido como la “leñadera”, una tradición local realizada en el Barrio San Francisco.

El miércoles 13 se presentará un show de ballet folclórico con agrupaciones invitadas de otros municipios, como parte del intercambio cultural que busca dar visibilidad a expresiones artísticas de distintas regiones.

Para estar al tanto de toda la cartelera del evento, se recomienda seguir sus redes oficiales en Facebook, para no perderse del programa completo.

La Feria del Elote mezcla lo mejor del folclore, los sabores y el orgullo regional. Foto: Secretaria de Turismo Blog

¿Cuándo y dónde es el Festival del Elote 2025?

La Feria del Elote se llevará a cabo del sábado 9 al sábado 16 de agosto de 2025 en el municipio de Jala, Nayarit, un Pueblo Mágico ubicado al sur del estado, a unos 2 kilómetros de la carretera federal 15D.

Si viajas desde la Ciudad de México, se recomienda tomar un vuelo directo a Tepic, capital de Nayarit, con una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Desde el aeropuerto, el trayecto por carretera hasta Jala toma entre 1 hora y 15 minutos en auto o taxi.

Desde Guadalajara, Jala se encuentra a solo 2 horas por carretera. Otra opción es tomar un autobús hacia Ixtlán del Río y, desde ahí, trasladarse en taxi o combi local hasta Jala.

La entrada a la Feria del Elote Jala 2025 es gratuita, y la mayoría de los eventos, como bailes, competencias, desfiles y actividades culturales, no tienen costo. Solo se recomienda llevar dinero en efectivo para adquirir alimentos, bebidas u otros productos en los pasillos gastronómicos o puestos artesanales.

Un homenaje al maíz y sus tradiciones en la reconocida Feria del Elote. Foto: Freepik

Leer también Dónde y cuándo será la Feria de la Torta 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters