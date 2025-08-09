¿Quieres refrescar tus tardes de verano con algo diferente o sorprender a tus visitas con un cóctel fácil, económico y delicioso? El tinto de verano es una de las bebidas más populares de países como España durante los días calurosos, y no es difícil entender por qué.

En Menú te enseñamos paso a paso cómo preparar un auténtico tinto de verano, con ingredientes que seguro ya tienes en casa.

El tinto de verano es una bebida refrescante muy popular en España durante el verano. Foto: Freepik

Leer también ¿Cuántas calorías tiene un plato de frijoles?

¿Qué es un tinto de verano?

De sabor suave y preparación sencilla, este cóctel es conocido por su versatilidad: ideal para acompañar comidas ligeras, charlas al aire libre o simplemente para relajarte en casa.

Alfonso López Alonso, cocinero español detrás del blog Recetas de Rechupete, explica que el tinto de verano se originó en Córdoba, España, durante la década de 1920, en una tradicional casa de comidas conocida como “venta”.

La historia cuenta que el dueño del local comenzó a servir vino con sifón para hacerlo más refrescante durante los calurosos días de verano. López Alonso agrega que, aunque el tinto de verano ha sido durante años el gran rival de la sangría, con la que guarda cierto parecido, disfrutarlo es una experiencia única.

Esta bebida combina vino tinto joven con refresco de limón para lograr un sabor ligero y delicioso. Foto: Freepik

Popularizado en los años sesenta por empresarios y veraneantes, el experto cocinero lo describe como “una combinación de burbujas dulces y refrescantes con la potencia del sabor del vino, lo que lo convierte en un refresco que le gusta a todo el mundo”.

Hoy en día, aunque es una opción muy común en España, también puedes disfrutarlo estés donde estés. Solo necesitas seguir esta receta sencilla y accesible para prepararla en casa y sorprender a tus invitados este verano.

Ingredientes

1 parte de vino tinto joven (tempranillo o garnacha)

1 parte de gaseosa o refresco de limón (tipo Sprite o soda limón)

Hielo al gusto

Rodajas de limón o naranja (opcional)

El vino tinto joven es ideal para preparar bebidas refrescantes como el tinto de verano. Foto: Freepik

Preparación

Enfría previamente el vino y el refresco para lograr una bebida bien fresca sin aguarla demasiado con hielo.

En un vaso grande o copa, añade hielo al gusto.

Vierte primero el vino tinto hasta llenar la mitad del vaso.

Luego, agrega la gaseosa o refresco de limón hasta completar.

Mezcla suavemente con una cuchara larga.

Decora con una rodaja de limón o naranja, si lo desea

El secreto para que quede perfecto está en elegir un vino tinto joven, afrutado y sin crianza, ya que los vinos con cuerpo o envejecidos pueden resultar demasiado intensos. Si buscas una versión menos dulce, puedes usar soda o agua con gas en lugar de refresco, lo que mantiene el carácter refrescante pero con un perfil más seco.

Para a quienes les gusta experimentar con un toque más sofisticado, añade unas gotas de vermut o un chorrito de licor: muchos españoles lo hacen para elevar el sabor sin perder la esencia ligera del tinto de verano.

Ya sea para acompañar una comida ligera, una tarde con amigos o simplemente para refrescarte al final del día, el tinto de verano es una opción infalible.

El equilibrio entre el vino y la gaseosa en el tinto de verano es clave para lograr su sabor característico. Foto: Freepik

Leer también Dónde y cuándo será la Feria de la Torta 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters