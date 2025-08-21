Más Información
Hongosto y la temporada de hongos arrancan con todo en la CDMX y no podríamos estar más entusiasmados. ¡No hay nada tan reconfortante como una sopa de setas o un postre de huitlacoche!
Por eso, hoy en Menú te compartimos una ruta de restaurantes con menú de lluvia en la CDMX (y también incluimos opciones en el interior de la republica). ¡Disfruta la temporada de lluvias con los platillos más reconfortantes!
Restaurantes con menú de hongos en la CDMX
Local 777
El chef Erick García ofrece en esta temporada sopa de hongos silvestres con aguacate al grill, corundas de frijol con hongos y epazote, donburi de hongos porcini con salsa agridulce y filete con salsa de hongos y pimienta.
- Dirección: Blvd. de la Luz 777, Jardines del Pedregal, CDMX
- IG: @restaurantelocal777
Barolo
Este restaurante se distingue por no seguir las limitaciones técnicas ni creativas de la cocina italiana tradicional, sino que fusiona las ideas del chef Rafael Prado y su equipo. Este agosto, presentan un menú de hongos tan reconfortante como gustoso.
- Dirección: Orizaba 203, Roma Norte, Cuauhtemoc, CDMX
- IG: @barolo.rest
Sud 777
Édgar Núnez ha orquestado un menú especial que incluye, entre otros platillos, buñuelo de hongos de temporada; hongos pajarito, caldo de ceps y puré de cabrito bacalao negro pil-pil y hongo ahumado, setas y chile.
- Dirección: Blvd. de la Luz 777, Jardines del Pedregal, CDMX
- IG: @sud777mx
Restaurantes con menú de hongos fuera de la CDMX
Origens
Su recolección proviene de los bosques cercanos a Querétaro, esta temporada tienen platillos con pambazo, trompa enchilada, hongo azul, corneta colorada y pancita. Ofrecen también una experiencia sensorial de cinco tiempos con vinos queretanos.
- Dirección: Andador Niños Héroes 30, Centro, Querétaro
- IG: @origens.mx
Emiliano Comida y Vino
Esta temporada, el chef Marco Valdivia ofrece un menú especial con platillos como el tiradito de robalo con tapenade de hongos, risotto con hongos, ravioli de pato en salsa de hongos, New York con salteado de hongos.
- Dirección: Zapata Ote. 91, Centro, Tepic, Nayarit
- IG: @emilianocomidayvino
Levadura de Olla
Los tacos de hongos de la montaña con hierba santa, quesillo, miltomate y guacachile y el caldo amarillo con hongo ji'i vaya y caldo de gallina son dos creaciones en las que Thalia Barros echa mano de los hongos de temporada.
- Dirección: Manuel García Vigil 304, Centro, Oaxaca
- IG: @levaduradeolla
¿Dónde comprar hongos en la CDMX?
Claro que si lo tuyo no son los restaurantes, pero igual quieres disfrutar de los frutos de la tierra, siempre puedes armar tu propio menú de lluvia en casa. Y la Feria del Hongo 2025 es la mejor opción para encontrar todo lo que necesitas.
Este años, del 29 al 31 de agosto, de 9:00 a 22:00 horas, la Feria del Hongo se llevará a cabo en explanada de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, ¡y no te la puedes perder!
