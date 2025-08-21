Hongosto y la temporada de hongos arrancan con todo en la CDMX y no podríamos estar más entusiasmados. ¡No hay nada tan reconfortante como una sopa de setas o un postre de huitlacoche!

Por eso, hoy en Menú te compartimos una ruta de restaurantes con menú de lluvia en la CDMX (y también incluimos opciones en el interior de la republica). ¡Disfruta la temporada de lluvias con los platillos más reconfortantes!

Restaurantes con menú de hongos en la CDMX

Local 777

El chef Erick García ofrece en esta temporada sopa de hongos silvestres con aguacate al grill, corundas de frijol con hongos y epazote, donburi de hongos porcini con salsa agridulce y filete con salsa de hongos y pimienta.

Dirección: Blvd. de la Luz 777, Jardines del Pedregal, CDMX

Blvd. de la Luz 777, Jardines del Pedregal, CDMX IG: @restaurantelocal777

Foto: Local 777 / IG.

Barolo

Este restaurante se distingue por no seguir las limitaciones técnicas ni creativas de la cocina italiana tradicional, sino que fusiona las ideas del chef Rafael Prado y su equipo. Este agosto, presentan un menú de hongos tan reconfortante como gustoso.

Dirección: Orizaba 203, Roma Norte, Cuauhtemoc, CDMX

Orizaba 203, Roma Norte, Cuauhtemoc, CDMX IG: @barolo.rest

Foto: Esteban Torreblanca / EL Universal.

Sud 777

Édgar Núnez ha orquestado un menú especial que incluye, entre otros platillos, buñuelo de hongos de temporada; hongos pajarito, caldo de ceps y puré de cabrito bacalao negro pil-pil y hongo ahumado, setas y chile.

Dirección: Blvd. de la Luz 777, Jardines del Pedregal, CDMX

Blvd. de la Luz 777, Jardines del Pedregal, CDMX IG: @sud777mx

Foto: SUD 777 / IG.

Restaurantes con menú de hongos fuera de la CDMX

Origens

Su recolección proviene de los bosques cercanos a Querétaro, esta temporada tienen platillos con pambazo, trompa enchilada, hongo azul, corneta colorada y pancita. Ofrecen también una experiencia sensorial de cinco tiempos con vinos queretanos.

Dirección: Andador Niños Héroes 30, Centro, Querétaro

Andador Niños Héroes 30, Centro, Querétaro IG: @origens.mx

Foto: Origens / IG.

Emiliano Comida y Vino

Esta temporada, el chef Marco Valdivia ofrece un menú especial con platillos como el tiradito de robalo con tapenade de hongos, risotto con hongos, ravioli de pato en salsa de hongos, New York con salteado de hongos.

Dirección: Zapata Ote. 91, Centro, Tepic, Nayarit

Zapata Ote. 91, Centro, Tepic, Nayarit IG: @emilianocomidayvino

Foto: Emiliano Comida y Vino / IG.

Levadura de Olla

Los tacos de hongos de la montaña con hierba santa, quesillo, miltomate y guacachile y el caldo amarillo con hongo ji'i vaya y caldo de gallina son dos creaciones en las que Thalia Barros echa mano de los hongos de temporada.

Dirección: Manuel García Vigil 304, Centro, Oaxaca

Manuel García Vigil 304, Centro, Oaxaca IG: @levaduradeolla

Foto: Levadura de Olla / IG.

¿Dónde comprar hongos en la CDMX?

Claro que si lo tuyo no son los restaurantes, pero igual quieres disfrutar de los frutos de la tierra, siempre puedes armar tu propio menú de lluvia en casa. Y la Feria del Hongo 2025 es la mejor opción para encontrar todo lo que necesitas.

Este años, del 29 al 31 de agosto, de 9:00 a 22:00 horas, la Feria del Hongo se llevará a cabo en explanada de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, ¡y no te la puedes perder!

