En Tecate, Baja California, la cultura del pan es aún más fuerte que en la Ciudad de México. Tanto así que, aún en días de calurosos, las filas de personas esperando una pieza de pan se forman en las entradas de muchos establecimientos, uno de ellos, a un costado de la carretera, tiene tanta historia como sabor: “Panadería La Reina Victoria”.

Foto: Alan Nájera / El Universal

“Yo soy panadero, nada más no nací en la panadería porque mi mamá no quiso, pero a mí me tocó ayudarle a mis abuelos a hacer pan. Soy el único que queda de toda la familia de panaderos”, cuenta el Fidel Torres, dueño de la panadería que tiene 11 años de haber abierto al público tras un largo paso por los hornos de Tecate.

Fidel es la mente maestra detrás de todos y cada una de las recetas de panes que se sirven en este local en la avenida Benito Juárez en Baja California. Una de ellas y, quizás por la que es más conocida esta panadería es la trenza de higo hecha en horno de piedra.

La historia empieza cuando el señor Fidel trabajaba como panadero en un local en Tecate: el higo no disminuía tras la venta de la rosca de reyes, la temporada terminaba y había que hacer algo con toda esa cantidad de fruta. Teniendo la confianza de su jefe, el señor Fidel pensó en integrar a la receta de trenzas una buena porción de dulce de higo, una idea que revolucionó las ventas del local.

Tiempo después, Fidel se independizaría y abriría tres panaderías a lo largo de Tecate. Desafortunadamente, dos de ellas cerraron tras la pandemia, aunque el sabor prevaleció en la sede original donde él, junto con su esposa, sus hijos y sus trabajadores han logrado salir adelante, llegando a concursos internacionales en Nueva York y Europa.

Foto: Alan Nájera / El Universal

Esta panadería, cuenta Fidel, tiene su origen en 100 pesos que un “viene, viene” le dio generosamente para comprar algunos ingredientes como harina, huevos y azúcar, con el fin de preparar donas para vender y sacar a su familia adelante tras el fallecimiento de su madre. Desde entonces, el talento de Fidel ha sido reconocido por locales y extranjeros, quienes cruzan la frontera exclusivamente para probar el pan de Reina Victoria.

La trenza de higo ha sido celebrada en varias competencias locales para saber qué panadería la prepara mejor, la panadería de Fidel ha resultado ganadora siempre. En palabras de él, se debe a que a la gente le encanta su sabor y es reconocida en otros estados fuera de la República. Fidel cuenta que una vez en una exposición de panes en Phoenix, Arizona, varias personas se acercaban a preguntarle si había traído la famosa trenza de higo y él ni siquiera los conocía.

Aunque esta panadería es muy conocida por la trenza de higo, los panes de temporada, como la rosca de reyes o el pan de muerto destacan por mucho. En Tecate, se suelen hacer exposiciones para promocionar el pan de muerto, como “El pan de la catrina”, sin embargo, él no suele participar porque la demanda de panes de muerto le absorbe completamente. No queda ninguno en los estantes durante esta temporada.

Foto: Panadería La Reina Victoria / Facebook

Para Fidel, el ser un buen panadero es aquel que hornea con amor, pasión, humildad, entrega y unas constantes ganas de seguir aprendiendo y creando nuevas recetas. Aunque el señor Torres no está pensando en jubilarse prácticamente nunca, espera que la tradición continúe a través de sus hijos y sus nietos, quienes también conocen de la creación de panes en hornos de piedra, así como él continuó la de sus abuelos.

Recuerda probar la trenza de higo en tu próxima visita a Baja California, así como toda la variedad de pan que se encuentra disponible en la panadería, desde polvorones, panes, conchas, baguettes y más.

Dirección: Av. Benito Juárez 414, Primera sección, Tecate, Baja California, México.

