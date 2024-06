Tras el tsunami, se cuadran los últimos góbers del PRI

Nos comentan que en la gira por el norte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estuvieron en los últimos dos estados que gobierna el PRI. En ambos casos, se invitó a los mandatarios locales, quienes agasajaron y felicitaron a los visitantes. Nos comentan que en el primer punto de la inédita gira, en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez felicitó a Sheinbaum por su triunfo electoral, cosa esperable, pero fue más allá y de plano encabezó una porra en su honor. La segunda parada fue en Durango, donde coincidieron con el gobernador priista Esteban Villegas, quien difundió en sus redes sociales una selfie con el presidente López Obrador y expresó su gusto por haberlo recibido. Los sobrevivientes del tricolor vieron la tempestad poselectoral… y sí se hincaron.

Las prisas de Mier y Monreal

Nos cuentan que los que andan muy apurados en estos días son los líderes parlamentarios de Morena, Ignacio Mier, de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, del Senado, porque deben organizar a toda velocidad los foros anunciados por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para discutir la reforma al Poder Judicial. Nos dicen que el de mayor experiencia en armar foros de este tipo es don Ignacio, pues los ha organizado para varias iniciativas del presidente López Obrador. Lo interesante, nos hacen ver, es que ambos coordinadores saben que con este encargo se juegan su cercanía con la Presidencia en el próximo sexenio, cosa que los tiene muy nerviosos.

Dante insiste en ver el vaso medio lleno

En la cúpula de Movimiento Ciudadano insisten en ver el vaso medio lleno en los resultados del pasado 2 de junio, pese a que hay quienes creen que el vaso está medio vacío. A los señalamientos fuertes y directos que hizo esta semana el gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, de que es de mediocres presumir haber superado al PRI en votos, este fin de semana el dirigente de los naranjas, Dante Delgado, respondió sin nombrar al gobernador e insistió en presumir en redes sociales que MC fue el partido con mayor crecimiento, superando al tricolor, sin reconocer la pérdida de Monterrey, bastión clave de los fosfo fosfo. Nos comentan que los pesimistas dentro de MC avizoran una fractura entre Jalisco y Nuevo León que nublaría aún más el horizonte del partido.

La liquidación del PRD

El próximo miércoles el INE realizará el sorteo para definir al interventor que concrete junto con la comisión de Fiscalización, la liquidación del Partido de la Revolución Democrática. Nos comentan que la dirigencia del partido ya había sido notificada del comienzo de una fase de prevención, que incluye realizar solo los gastos necesarios con previa autorización del instituto. El partido del sol azteca no llegó al 3% mínimo para mantener su registro y ya el propio presidente nacional, Jesús Zambrano, reconoció que no lo alcanzarán ni con las impugnaciones a los conteos distritales que presentaron ante el Tribunal Electoral. “El PRD como lo conocimos ya no existe”, fue la frase con que don Jesús anunció a lo que quedaba del partido que llegó a su fin la historia del que fue el principal referente de la izquierda en el país, hasta antes de la irrupción de Morena.