Primeros Auxilios Psicológicos: ¿qué son y cómo brindarlos en una emergencia?; checa la guía rápida aquí

Los siniestros o las situaciones de emergencia pueden tener una infinidad de repercusiones en las personas que las viven, no siempre relacionadas con la integridad física.

En muchas ocasiones, hay momentos que afectan o impactan emocionalmente a quien los vive y que, si no se manejan o controlan de la manera adecuada, pueden contribuir a que una emergencia o crisis empeore, poniendo incluso en peligro a otras personas.

Por ellos, en los últimos años y con el crecimiento de la visibilidad a la salud mental, se ha popularizado el término "Primeros Auxilios Psicológicos", una serie de herramientas que pueden ser útiles para brindar ayuda emocional a los demás frente a emergencias.

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Las crisis emocionales pueden generar confusión, pensamientos negativos o catastróficos, dificultad para respirar, entre otros. Foto: Redes sociales

¿Qué son los Primeros Auxilios Psicológicos?

De acuerdo con la Cruz Roja, los Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs) son un conjunto de habilidades y conocimientos que se utilizan para ayudar a las personas a sentirse tranquilas y capaces de enfrentarse a una situación de emergencia o crisis.

Se utilizan como una primera intervención, con el objetivo de brindar apoyo inmediato para que un individuo restablezca su estabilidad personal a nivel emocional y físico.

Son herramientas importantes para poder evaluar situaciones de emergencia, estar preparado para cómo puede reaccionar una persona ante una crisis, saber cómo acercarse a alguien en una situación de peligro y contar con las herramientas necesarias para poder transmitir calma, apoyo y seguridad.

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Foto: Pixabay

Guía rápida para poder brindar Primeros Auxilios Psicológicos

Constan de tres pasos fundamentales, los cuales sirven para apoyar a alguien que está pasando un momento difícil durante o inmediatamente después de una crisis, emergencia o siniestro:

Ver:

Lo primero que se debe hacer es evaluar el entorno y observar si hay una necesidad de brindar Primeros Auxilios Psicológicos, a partir de lo que se ve o escucha que dice la otra persona.

En este momento es importante saber qué sucedió, identificar a la persona que necesita la ayuda, ver cuál es su reacción emocional y evaluar si tienen otras necesidades básicas que deban ser atendidas con inmediatez (como lesiones físicas).

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Foto: Canva

Escuchar:

El siguiente paso es presentarse con la persona que requiere la asistencia, para poder establecer un vínculo. Consulta cómo ayudar, presta atención, escucha activamente lo que dice y brinda apoyo con base a los sentimientos expresados, una clave para la intervención es respetar las emociones de la otra persona.

Es fundamental mantener un tono de voz calmado, asegúrate de que estás escuchando, y pon atención a los síntomas físicos para brindar atención médica si se requiere.

Vincular:

Por último, ya que los Primeros Auxilios Psicológicos son solo un apoyo temprano, están limitados. Por lo que es importante ayudar a la persona afectada a encontrar y/o contactar asistencia profesional o servicios de emergencia.

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Foto: Freepik.

Si no se conoce a la persona a la que se está apoyando, se puede recomendar buscar a amistades o familiares para continuar con el soporte emocional.

Hay instituciones que brindan certificaciones oficiales para preparar a las personas para brindar PAPs, sin embargo, estos sencillos pasos pueden ser de utilidad en caso de una emergencia.

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