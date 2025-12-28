La barbacoa es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana y, aunque tradicionalmente se prepara con borrego, existen versiones igual de deliciosas y más accesibles como la hecha con pollo.

Doña Ángela, creadora de contenido que comparte recetas de platillos auténticos del rancho, enseña a sus seguidores de YouTube a preparar esta barbacoa para celebrar las cenas de temporada en familia.

Si quieres sorprender a tus invitados al festejo de Año Nuevo, te compartimos el paso a paso.

¿Qué parte del pollo es mejor para la barbacoa?

Uno de los puntos clave para lograr una buena barbacoa de pollo es elegir correctamente las piezas. Las piernas y muslos son las más recomendables, ya que contienen más grasa y colágeno, lo que permite que la carne quede jugosa y suave tras una cocción prolongada.

También se pueden incluir alas para aportar sabor al consomé. Mientras que la pechuga, aunque magra, puede utilizarse pero existe el riesgo de que quede seca si no se controla bien el tiempo de cocción.

Por esta razón, Doña Ángela aconseja utilizar las piezas del pollo que tengan más hueso y piel, lo que ayuda a conservar la humedad y a intensificar el sabor del platillo.

Esta barbacoa de pollo utiliza la mezcla de diferentes chiles como el guajillo, ancho y morita. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

Receta de Doña Ángela para hacer barbacoa de pollo

Esta receta de de Doña Ángela es muy sencilla y, además de ser un platillo diferente para la cena de Año Nuevo, enseña una técnica tradicional para cocinar el pollo.

Aquí no se necesita excavar un hoyo en la tierra, sino que con una olla y hojas de plátano es suficiente para imitar el procedimiento típico de preparación de la barbacoa.

Ingredientes:

2 kilos y 1/2 de pollo partido en pedazos

4 chiles anchos

5 chiles guajillo

4 chiles morita

7 ajos

3/4 cebolla

1 bara de canela

Oregano

4 clavos de olor

1 puño de comino

1 puño de pimienta negra

Vinagre blanco

Sal

Hojas de plátano para cocer el pollo

Procedimientos:

Lava y desvena los chiles. Pon los chiles en una cacerola con agua. Muele las especias (canela, clavos de olor, cominos y pimienta negra) en un molcajete. Cuando hiervan los chiles, resérvalos. Pasa ligeramente las hojas de plátano (por ambos lados) sobre el comal. Muele los chiles junto con las especias, un poco de sal, vinagre blanco, 5 ajos y 2/4 de cebolla. Coloca la salsa en otra cazuela para freírla. Debe quedar con una consistencia espesa. Retira la salsa al cabo de 5 minutos. Mete los trozos de pollo en la salsa; revisa que queden bien cubiertos. Deja que repose 30 minutos para que agarren sabor. Agrega agua a una vaporera y añade 2 dientes de ajo, sal y el 1/4 de la cebolla restante. Sobre la rejilla de la vaporera, empieza a acomodad las hojas de plátano; debe quedar bien forrada. Acomoda las piezas del pollo enchilado en la vaporera y añade un poco más de sal. Al final, agrega el resto de la salsa y un poco extra de sal. En la parte superior de la vaporera pon una capa más de hojas de plátano y coloca la tapa. Lleva la vaporera al fuego medio hasta que quede bien cocido el pollo. Listo.

Puedes disfrutas esta barbacoa de pollo acompañada con tortillas y salsa de tu preferencia. O, como Doña Ángela, prepara una guarnición de arroz blanco para obtener una cena completa de Año Nuevo.

